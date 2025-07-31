Investigació
Una dieta rica en espècies vegetals i animals variades afavoreix més esperança de vida
Un estudi de la URV i l’IISPV revela que una alimentació biodiversa redueix la mortalitat fins a un 9 % i afavoreix una millor salut, independentment de la qualitat nutricional de la dieta
Una dieta variada i rica en diferents espècies vegetals i animals pot tenir un paper clau en la prevenció de malalties cròniques i en una major longevitat, segons una investigació de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV).
L'estudi, publicat a la revista 'Science of the Total Environment', analitza els hàbits alimentaris i diferents paràmetres de salut de més de 7.200 persones d'entre 60 i 80 anys amb elevat risc cardiovascular, i conclou que aquells que consumien una diversitat més gran d'espècies presentaven un risc significativament menor de morir per qualsevol causa.
Segons la recerca, per cada espècie addicional consumida de manera regular, el risc de mortalitat general es va reduir en un 9 %, el de malaltia cardiovascular en un 7 % i el de càncer en un 8 %.
«No només és important el tipus d'aliments que mengem, sinó també la varietat d'espècies que incloem en la dieta. Una alimentació més biodiversa s'associa amb una millor salut i més longevitat»Nàsyicchat, ha explicat la investigadora de l'IISPV i autora principal de l'estudi, Sangeetha Shyam.
Els resultats també indiquen que aquesta associació entre biodiversitat de la dieta i mortalitat era independent de la qualitat nutricional de la dieta consumida pels participants.
Per exemple, no tots els que tenien una bona adherència a la dieta mediterrània tenien una dieta altament diversa, i viceversa.
Els mecanismes que poden explicar aquestes associacions no tenen una argumentació científica clara encara, però els investigadors assenyalen com a probable el fet que les dietes altament riques en espècies animals i/o vegetals poden contenir una gamma més àmplia de nutrients i compostos beneficiosos, a més d'afavorir una microbiota intestinal més saludable.