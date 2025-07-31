Sostenibilitat
El campus de Vila-seca i de l’edifici E3 de Sescelades ja llueixen plaques solars
La URV avança amb la instal·lació de més plantes fotovoltaiques als seus edificis
La Universitat Rovira i Virgili continua avançant en la instal·lació de plantes fotovoltaiques als seus edificis i actualment s’està completant una nova fase. Concretament, ja fa algunes setmanes que s’ha enllestit la col·locació de plaques solars als teulats del campus de Vila-seca i de l’edifici E3 de la campus Sescelades, de manera que ja produeixen energia, tal i com faran properament les que s’estan acabant d’instal·lar a les facultats de Química i Enologia, també a Sescelades.
Aquestes tres plantes fotovoltaiques suposen més de 500.000 kWh anuals, que s’afegeixen als més de 900.000 que produeixen la resta de plantes ja instal·lades. Tot plegat representa al voltant del 10% del consum total d’energia de la URV. De fet, hi ha plantes a la majoria d’edificis de tots els campus: Catalunya, Terres de l’Ebre, Vila-seca, Sescelades i Bellissens.
La següent fase, prevista per al 2026, implica la instal·lació de plaques a les cobertes dels edificis en obres, com és el cas de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, i al celler experimental de Mas dels Frares, en què s’aprofitarà per fer-hi unes actuacions de reforma necessàries. Quan tot el que està previst s’acabi executant i funcioni a ple rendiment, es calcula que l’energia produïda per les plantes fotovoltaiques suposarà el 2027 al voltant del 20% del consum total de la universitat.
La URV treballa en l’estalvi i l’eficiència energètica i en les dues últimes dècades ha reduït en més del 40% el consum elèctric per metre quadrat d’edificis. L’objectiu per al 2030 és reduir-lo un 50% i, a la vegada, eliminar completament el consum de gas natural i altres combustibles fòssils substituint les calderes de gas per altres sistemes de generació de calor. Des de l’any 2018 la totalitat de l’electricitat que consumeix la Universitat és d’origen renovable certificat.