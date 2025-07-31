Infraestructures
Així seran els primers tramvies del TramCamp
L’empresa Stadler construirà els vehicles al municipi valencià d’Albuixec per 60 milions
L’empresa Stadler, el gegant suís del ferrocarril, ha estat adjudicada per la construcció dels set primers tramvies que circularan al Camp de Tarragona. L’empresa ho farà a través de la seva filial espanyola Stadler Rail València, de manera que els vehicles es fabricaran des de la seva planta a Albuixec, al País Valencià.
Els primers combois, que donaran servei a la línia Cambrils-Salou-Vila-seca seran del model Tramlink V3. Una de les característiques d’aquests tramvies són les seves bateries de liti, que els permeten circular fins a 9,9 quilòmetres sense catenària, responent així a les reivindicacions de molts Ajuntaments al projecte, que demanaven una infraestructura «no invasiva» al centre dels municipis.
Els vehicles podran circular en totes dues direccions amb una capacitat de 211 passatgers i una velocitat màxima de 81 quilòmetres per hora. Cada unitat estarà formada per cinc cotxes amb zones multifuncionals per bicicletes, cotxets de bebè o cadires de rodes i sis portes per lateral.
Els vagons seran d’un sol pis i disposaran de comoditats com sistemes d’informació i climatització optimitzada. Segons afirma l’empresa, el disseny interior i exterior ha estat concebut per «integrar-se harmònicament» amb el paisatge urbà i turístic del Camp de Tarragona.
La construcció del tramvia ha estat adjudicada per un preu de 37.922.500 euros abans d’IVA i un termini de 33 mesos. D’aquesta manera, els vehicles veuran la llum a mitjan 2028, moment en el qual està prevista la posada en marxa de la primera fase del tramvia. Des del departament de Territori confien en «poder complir amb el calendari anunciat».
A més de la construcció, Stadler també s’encarregarà del manteniment dels vehicles durant els primers quinze anys del servei. Aquesta part del contracte té un cost de 21.798.000 euros, de manera que el muntant total s’enfila per sobre dels seixanta milions.
Les tasques de manteniment es duran a terme des del centre especialitzat projectat a Vila-seca. Des de la companyia assenyalen que això permetrà «una operació eficient i major proximitat a l’àrea de servei».