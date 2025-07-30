Política
Paneque confia que els projectes constructius del tram entre Reus i Tarragona del tramvia es licitin el 2027
La consellera espera «reconduir» el rebuig de Cornudella de Montsant de formar part del futur parc natural de Prades
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, confia que els projectes constructius de la segona fase del tramvia del Camp de Tarragona, del tram entre Reus i Tarragona, estiguin enllestits el 2026 per tal de poder-los licitar el 2027.
Paneque ha explicat que estan resolent les al·legacions i que preveuen tenir tots els informes a punt, entre ells la declaració ambiental, en l'últim trimestre d'aquest 2025.
En una visita aquest dimecres a l'Ajuntament de Reus, la titular de Territori també ha afirmat que espera que es pugui «reconduir» la negativa del municipi de Cornudella de Montsant de formar part del futur parc natural de les muntanyes de Prades. «Mantenim els mateixos calendaris, la mateixa voluntat respecte al parc», ha assegurat.