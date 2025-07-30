Mobilitat
Ferrocarrils adjudica set tramvies elèctrics per a Tarragona per 59,7 milions d'euros
Stadler Rail Valencia s'encarregarà del subministrament i el manteniment de set vehicles al nou centre ubicat a Vila-seca
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha adjudicat a l'empresa Stadler Rail Valencia el subministrament i el manteniment de set tramvies elèctrics per al futur TramCamp del Camp de Tarragona per un import de 59,7 milions d'euros (sense IVA), informa en un comunicat.
El termini màxim de lliurament és de trenta mesos, una vegada estigui formalitzat el contracte, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.
Els tramvies tindran una longitud màxima de 33,62 metres i una capacitat per a 211 passatgers, i estaran adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Comptaran amb 54 seients, 2 places PMR i 10 seients abatibles, amb zones multifuncionals per a bicicletes i cotxets.
Els vehicles disposaran d'un sistema d'emmagatzematge d'energia embarcat que els permetrà circular per trams sense catenària a una velocitat màxima de 81 quilòmetres per hora.
A més, incorporaran tecnologia de seguiment en temps real perquè els usuaris puguin conèixer la seva ubicació.
El manteniment integral dels vehicles, inclòs en el contracte durant 15 anys, es durà a terme en un nou centre ubicat a Vila-seca, assenyala Stalder.
«El tramvia del Camp de Tarragona suposarà un canvi espectacular en la mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Tarragona i també un salt qualitatiu per a Ferrocarrils, que operarà per primera vegada un tramvia», afirma el president d'FGC, Carles Ruiz Novella.
El projecte contempla la connexió entre Reus i Tarragona a través d'una xarxa de 46 quilòmetres i 47 estacions. La primera fase comprendrà un tram de 14 quilòmetres per Cambrils, Salou i Vila-seca amb 14 parades.