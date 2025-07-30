Política
La Diputació destina 4,3 MEUR per pal·liar els efectes dels fenòmens meteorològics i situacions excepcionals
La reparació de camins danyats pels aiguats a Aldover o la construcció d’un mur de contenció a Puigdelfí, a Perafort, són algunes de les actuacions que reben aquest suport
La Diputació de Tarragona ha concedit 4,3 milions d’euros en ajuts a 89 municipis i entitats municipals descentralitzades del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès. Aquest suport econòmic està destinat a reparar els danys causats per fenòmens meteorològics adversos, com aiguats, i a fer front a situacions excepcionals, com problemes d’abastiment d’aigua potable.
Amb aquesta convocatòria, la Diputació col·labora en un total de 176 actuacions per restablir béns i serveis afectats. Entre les intervencions més destacades a les Terres de l’Ebre hi ha la reparació de camins danyats pels aiguats a Aldover, amb una aportació de 100.000 euros; l’arranjament de l’avinguda Montsià Mar i la neteja de desguassos a Alcanar, amb 100.069,69 euros; la reparació d’un mur ensorrat i de camins afectats per la DANA a Horta de Sant Joan, amb gairebé 100.000 euros; i la reparació urgent del clavegueram al carrer Verge Gràcia de Miravet, amb 42.463,33 euros.
Al Camp de Tarragona i al Baix Penedès, la Diputació ha concedit ajuts per a diverses actuacions. Per exemple, 80.873,76 euros per a la reparació de la coberta del magatzem municipal, la construcció d’un mur de contenció i la millora d’un pas sobre el riu Tortell als Garidells; 100.000 euros per a la construcció d’un mur de contenció i l’enderroc d’una canonada de clavegueram a Puigdelfí, a Perafort; 95.466,43 euros a Montblanc per l’arranjament de camins i murs afectats; 50.000 euros al Lloar per a la reparació del Camí del Torrell; 130.000 euros a Pratdip per reparacions en el camí de la Dòvia i el col·lector d’aigua residual; i 7.060,68 euros a Bellvei per la restitució de l’asfaltat.
A més, diversos municipis han rebut ajuts específics per problemes d’abastiment d’aigua. Així, Botarell ha rebut suport per al transport d’aigua, Bellmunt del Priorat per una reparació urgent del servei d’aigua, i la Galera per al tractament de l’aigua de consum.
En els darrers anys, la Diputació ha incrementat considerablement el pressupost destinat a aquests ajuts, que el 2018 era d’1,2 milions d’euros. L’any 2024 es va augmentar un 38% la partida, i enguany s’ha ampliat fins als 4,3 milions d’euros. Aquesta decisió s’ha pres tenint en compte criteris que afavoreixen especialment els municipis més petits i la perillositat dels episodis meteorològics, així com per adaptar-se a les noves necessitats i condicions climàtiques.