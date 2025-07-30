Demografia
El boom demogràfic del Camp de Tarragona: 100.000 habitants més en 10 anys, tot i la baixa natalitat
Cunit i Calafell són els municipis catalans que més creixeran percentualment segons l’Idescat
Cunit i Calafell són, segons els càlculs de l’Idescat, els municipis catalans que més creixeran percentualment en els deu anys vinents. Entre tots dos sumaran 11.848 nous veïns en aquest període.
La situació es fa extensiva a tota la comarca del Baix Penedès, on tots els municipis preveu un creixement demogràfic positiu. S’estima que la regió guanyarà més de 30.000 habitants en deu anys, prop d’un terç de la seva població actual. S’espera que l’augment més acusat es doni durant els pròxims anys i que disminueixi al voltant del 2040.
La comarca s’erigeix així en una nova ‘perifèria barcelonina’ davant d’una capital catalana que moderarà el seu creixement relatiu. Els nous habitants de la comarca procediran de la migració, ja que el creixement natural en aquest període serà negatiu.
Noves urbes
Dins el Camp de Tarragona, les previsions mostren una tendència similar al que trobem al voltant de la ciutat comtal. El Catllar, Mont-roig del Camp i Salou augmentaran la seva població en més d’un 20%, unes xifres que només es donen en una desena de municipis catalans.
Així, aquestes viles dupliquen l’augment previst a ciutats com Reus (11,4%) i Tarragona (9,7%) que es mouen en valors similars a la capital catalana. També destaquen les previsions de creixement Roda de Berà (18,4%), Torredembarra (16,4%), el Vendrell (14,5%), Altafulla (14,2%) o Vila-seca (13,9%).
En tots aquests, la majoria dels nous residents procediran de la migració. De fet, només el Catllar, Salou i Vila-seca preveuen un creixement natural positiu i en tots els casos és més baix que el flux migratori. Es calcula que el Camp de Tarragona sumarà prop de 100.000 habitants, tot i que el creixement natural serà negatiu.
Per comarques, el Tarragonès serà on s’experimentarà un creixement més gran, assumint gairebé la meitat dels nous residents. Per contra, les regions rurals com la Conca de Barberà i el Priorat presenten els augments més tímids, al voltant del miler de persones.
De fet, s’estima que al Priorat només la meitat dels municipis viuran un creixement al seu padró. A la Conca de Barberà, un terç dels municipis perdran població. En aquestes regions, la població de més de 65 anys suposarà una tercera part del total. Les comarques més ‘joves’ seran el Tarragonès i el Baix Camp, superant la mitjana catalana.