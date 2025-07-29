Empresa
Francesc Simó i Benjamin Hepfer compartiran la direcció general de Basf Espanyola
Es dividiran les funcions que deixa Carles Navarro
El director del centre productiu de Basf a la Zona Franca de Barcelona, Francesc Simó, i el vicepresident i director del centre de la Canonja (Tarragonès), Benjamin Hepfer, es dividiran les funcions de la direcció general de Basf Española.
Tots dos prendran a partir de l'1 d'octubre el testimoni de Carles Navarro, que ha ocupat el càrrec de director general durant nou anys i mig, ha assenyalat aquest dilluns la companyia en un comunicat.
Hepfer posarà el seu focus al centre de producció de Tarragona, mentre que Simó s'encarregarà de la resta de centres i activitats de Basf a Espanya, ha detallat la companyia.
A més, Simó també serà el nou director general de Basf Portuguesa, càrrec que va ocupar fins aquest mes de juny la brasilera Renata Martins.
Aquest relleu forma part del projecte de transició regional que va iniciar la companyia amb la definició de la nova estratègia per part del conseller delegat de l'empresa, Markus Kamieth, el setembre de 2024, ha assenyalat Basf.
El seu full de ruta té com a principal ambició fer de la companyia la «química preferida pels clients per facilitar la seva transició verda», ha subratllat l'empresa.
Simó, que fa 27 anys que està vinculat a Basf, és llicenciat en ciències químiques per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, i té un MBA a l'escola de negocis Euncent i un altre d'astronomia i astrofísica per la Universitat Internacional de València.
Hepfer, per la seva banda, és enginyer químic per la Universitat de Mannheim (Alemanya), té un màster en Administració d'Empreses per la Universitat de Coblença (Alemanya) i es va incorporar a Basf el 2003.