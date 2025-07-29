Investigació
La ciència necessita vegans i vegetarians
El centre de recerca Eurecat busca persones veganes o vegetarianes que vulguin participar com a voluntàries en un estudi sobre la suplementació amb vitamina B12
El centre tecnològic Eurecat, amb seus a Reus, Tarragona i Vila-seca entre altres ciutats, fa una crida per trobar persones que segueixin una dieta vegetariana o vegana i que vulguin participar com a voluntàries en un estudi sobre l’efecte de la suplementació de diferents formes de vitamina B12 no procedents de fonts animals.
La vitamina B12 és un nutrient essencial per al bon funcionament de diversos processos biològics, però els humans no la podem sintetitzar i l’hem d’obtenir a partir de la ingesta d’aliments, sobretot d’origen animal. Des d’Eurecat expliquen que cada dia més persones segueixen la dieta vegetariana com a part d’un patró alimentari saludable, però si aquesta no es fa de manera equilibrada, pot comportar una ingesta insuficient de vitamina B12 i, per tant, derivar en dèficits nutricionals.
L’estudi que es vol posar en marxa vol comprovar els efectes de la suplementació amb les formes de vitamina B12 en l’estat nutricional i la qualitat de vida dels participants. Mentre duri l’estudi, totes les persones voluntàries rebran atenció mèdica especialitzada, assessorament nutricional a càrrec de professionals i podran conèixer millor l’estat de salut propi, especialment pel que fa als nivells de vitamina B12, que són clau per prevenir problemes futurs.
L’estudi d’intervenció nutricional tindrà una durada de tres mesos i les persones interessades a participar hauran d’atendre a un total de vuit visites presencials al centre Eurecat Reus, a l’avinguda Universitat, 1, ubicat davant de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus. En les visites es farà una avaluació que inclourà paràmetres antropomètrics amb l’alçada i el pes, bioquímics mitjançant analítiques, i la ingesta dietètica, l’activitat física i la qualitat de vida mitjançant qüestionaris. A més, s’informarà els voluntaris sobre la importància de la vitamina B12 per al bon funcionament de l’organisme.
Per a més informació es pot contactar amb la Unitat Tecnològica de Nutrició i Salut d’Eurecat mitjançant el correu electrònic estudis@eurecat.org o al telèfon 636 944 723, sigui mitjançant trucada o WhatsApp.
Eurecat és el principal centre de recerca aplicada i transferència tecnològica de Catalunya i una de les organitzacions de recerca privada més grans del sud d’Europa. Té seus per tot Catalunya i presència a Madrid, Màlaga i Xile.