Comerç
Carrefour revoluciona la compra d’estiu: patina pel súper amb la nova “Roller-Hour”
Cada tarda, de 16.30 h a 17.30 h fins al 31 d’agost, el Carrefour obre els seus passadissos als patins per oferir una experiència única i nostàlgica que connecta generacions
Aquest estiu, Carrefour convida els seus clients a viure una experiència única i inèdita: fer la compra... sobre patins. Fins al 31 d’agost, tots els hipermercats de la cadena a Espanya, inclòs el de Tarragona, celebren diàriament la iniciativa “Roller-Hour” entre les 16.30 h i les 17.30h, una hora diària per comprar patinant.
Amb aquesta proposta estiuenca i plena de nostàlgia, Carrefour recupera una imatge icònica del seu passat: els empleats desplaçant-se en patins pels passadissos, símbol d'agilitat i modernitat durant els primers anys del model híper a Espanya. Ara, aquesta vivència es posa a disposició dels consumidors, que podran redescobrir l’espai de l'hipermercat d’una manera divertida, diferent i carregada d’emoció.
La campanya, emmarcada dins l’èxit viral de #ElHíperEstáDeModa, ha estat amplificada per influencers destacats com Jorge Cyrus, Jorge Javier Vázquez, Curly Azahara, Borja González i Xurxo Carreño, que han compartit la seva pròpia experiència sobre rodes. La resposta a les xarxes socials ha estat massiva, amb centenars d'usuaris rememorant anècdotes de la seva infantesa i expressant el seu desig de participar en la iniciativa.
«Amb Roller-Hour recuperem una imatge molt reconeixible dels nostres orígens a Espanya per demostrar la capacitat del hipermercat per marcar tendència», ha afirmat Elodie Perthuisot, Directora Executiva de Carrefour Espanya. «Volem reivindicar el hipermercat com un espai viu que sorprèn constantment i ho fem amb una acció que connecta generacions i desperta emocions.»