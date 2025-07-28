Societat
Cancel·len un deute de 329.737 euros a quatre veïns de Tarragona en només un mes
El ciutadans ho han aconseguit gràcies a la Llei de Segona Oportunitat
Quatre veïns de Tarragona han aconseguit cancel·lar un deute total de 329.737 euros. Es tracta de quatre nous casos d’exoneració de deute produïts a la província en un mes.
El primer cas és el d’una dona de Calafell que ha cancel·lat un deute de 37.493 euros. El seu estat d’insolvència es va originar a partir de la necessitat de finançament per a la inversió en un negoci. Va sol·licitar altres nous crèdits per al creixement i millora de l’activitat. Desafortunadament, va començar a no obtenir rendibilitat, pel que va demanar altres nous crèdits per intentar el seu refloti. Finalment, només tenia pèrdues, per la qual cosa es va veure en l’obligació de tancar-lo demanant més crèdits per al pagament als proveïdors.
Un altre veí de Tarragona, pare de família nombrosa, va acumular un deute de 39.098 euros. Aquest va necessitar finançament per a les despeses de lloguer. D’altra banda, també va sol·licitar altres crèdits per a la compra de mobles i electrodomèstics necessaris per a l’habitatge. A partir de la pandèmia, al deutor li van reduir les hores de feina, amb la qual cosa per fer front a les despeses familiars va tornar a sol·licitar de nou altres crèdits. Tot això va derivar en una situació d’insolvència i sobreendeutament.
El tercer cas és el d’un home a qui li han perdonat un deute de 118.696 euros. Va posar en marxa un negoci, va realitzar una reforma del local, va comprar materials i un vehicle. Desafortunadament va haver de tancar-lo en no generar beneficis.
Finalment, una dona que tenia un deute de 134.450 euros és l’última exonerada pel despatx. Va arribar a una situació d’insolvència per un sobreendeutament que, unit al reduït dels seus ingressos, li ha impedit fer front als pagaments corrents.