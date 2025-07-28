Meteorologia
Es mantenen restriccions a la Serra de Cardó-Boix i les Muntanyes de Tivissa-Vandellós
45 municipis de 5 comarques es mantenen en nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi
45 municipis de 5 comarques mantindran aquest dimarts el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi, segons han indicat els Agents Rurals. A banda d'aquesta situació, es mantindran les restriccions a quatre espais naturals, com són el Cap de Creus, a l'Alt Empordà, la Serra de l'Albera, a l'Empordà, la Serra de Cardó-Boix, al Camp de Tarragona, i les Muntanyes de Tivissa-Vandellós, també al Camp de Tarragona.
A l'Empordà, aquest dilluns s'han tancat els accessos als dos espais naturals d'aquest àmbit pel risc «extrem» d'incendi forestal tant per la forta tramuntana que bufava com per una vegetació seca. Al sud del país, els dos parcs naturals estan tancats des de diumenge.