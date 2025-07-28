Diari Més

Meteorologia

Es mantenen restriccions a la Serra de Cardó-Boix i les Muntanyes de Tivissa-Vandellós

​45 municipis de 5 comarques es mantenen en nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi

Dos agents rurals col·locant el cartell de prohibit el pas al Cap de Creus

Dos agents rurals col·locant el cartell de prohibit el pas al Cap de Creus

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

45 municipis de 5 comarques mantindran aquest dimarts el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi, segons han indicat els Agents Rurals. A banda d'aquesta situació, es mantindran les restriccions a quatre espais naturals, com són el Cap de Creus, a l'Alt Empordà, la Serra de l'Albera, a l'Empordà, la Serra de Cardó-Boix, al Camp de Tarragona, i les Muntanyes de Tivissa-Vandellós, també al Camp de Tarragona. 

A l'Empordà, aquest dilluns s'han tancat els accessos als dos espais naturals d'aquest àmbit pel risc «extrem» d'incendi forestal tant per la forta tramuntana que bufava com per una vegetació seca. Al sud del país, els dos parcs naturals estan tancats des de diumenge.

tracking