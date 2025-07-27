Meteorologia
El Meteocat activa l'alerta per pluges intenses a Tarragona aquest dilluns i dimarts
Es preveu que les comarques afectades siguin el Tarragonès i el Baix Penedès
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per intensitat de pluja per dilluns i dimarts que afectarà diverses comarques tarragonines. Segons la previsió, els xàfecs poden ser localment intensos, especialment al Tarragonès i el Baix Penedès.
Es preveu que l'episodi de precipitació comenci la matinada de dilluns, a partir de les dues, i s’allargui fins al voltant de les dues del migdia del dimarts. Durant aquest interval, les precipitacions podrien superar els 20 mm en 30 minuts.
El grau de perill assignat és de 1 sobre 6, el més baix dins del sistema d’avisos del Meteocat, però suficient per provocar incidències puntuals, sobretot en àrees vulnerables o si es produeixen ruixats sobtats en moments concrets del dia.
Per dimarts, l’avís es manté actiu però només afectarà el Baix Penedès, on encara es podrien registrar pluges intenses fins al migdia. També es manté en les comarques barcelonines del Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, i el Maresme.