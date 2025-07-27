Platges
Bandera groga a 35 platges tarragonines a causa del vent i la mala qualitat de l'aigua
La precaució afecta a les platges de l'Ametlla, Calafell, Cambrils, Salou, Vila-seca, Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant, Mont-roig del Camp i Torredembarra
Aquest diumenge, 35 platges tarragonines han penjat la bandera groga, alertant als banyistes sobre les condicions del mar. En la majoria dels casos les causes són el vent i les corrents marítimes, mentre que en altres es tracta de la mala qualitat de l'aire.
Un dels municipis més afectats és Cambrils, on la bandera groga ha estat hissada a totes les platges a causa dels vents i les corrents marítimes. A l'Ametlla, la cala Forn, les platges Pixavaques, Sant Jordi D'alfama, de l'Alguer i Calafató tenen bandera groga pel vent de mestral.
A la platja de Calafell i la de l'Estany - Masmell del mateix municipi, la bandera groga s'ha penjat per la mala qualitat de l'aigua, ja que les partícules en suspensió li resten netedat i transparència.
A Mont-roig del Camp, l'onatge pel vent afecta les platges Cristall, Estany Gelat, Llarga, Penyals, de la Pixerota, de la Porquerola i la dels Lladres. A Salou la situació es repeteix a la platja de Ponent, la dels Capellans, la dels Llenguadets i Cala Font.
A Torredembarra la paltja de Caladell està afectada pel vent i els corrents marítims, mentre que a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant la platja de l'Almadrava, l'Arenas, la Punta del Riu i la del Torn estan afectades pel vent de mestral. Finalment, a Vila-seca s'ha penjat la bandera groga a la platja de la Pineda i la del Ració, també per vents i corrents marítims.
Es recomana als banyistes extremar les precaucions quan la bandera groga està hissada, especialment en condicions de vent i onatge, que poden generar corrents perillosos.