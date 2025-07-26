Seguretat
Protecció Civil valida cinc plans d’autoprotecció a Tarragona, destacant el de l'estadi del Nàstic
També s’han aprovat els plans del Decathlon Tarragona i de dues subestacions elèctriques
La Comissió d’Autoprotecció de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya ha homologat aquest divendres, 25 de juliol, cinc nous plans d’autoprotecció (PAU) al Camp de Tarragona. Aquestes homologacions formen part del total de 41 aprovades arreu del país en la sessió celebrada avui, presidida per la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany.
Entre els plans destacats a la demarcació hi ha el del centre comercial Decathlon Tarragona, així com el del Nou Estadi Costa Daurada, seu del Gimnàstic de Tarragona. També s’han validat les mesures d’autoprotecció per a subestacions elèctriques d’alta tensió a Montblanc i l’Espluga de Francolí, i un establiment afectat per la normativa Seveso situat a Tarragona (Euroenergo España S.L).
Aquestes aprovacions formen part del procés mensual de revisió i validació dels PAU per part de la Direcció General de Protecció Civil, en què s’avalua si les instal·lacions, empreses o activitats compleixen amb els protocols establerts per prevenir i respondre davant situacions d’emergència.
Quatre PAU no superen l’homologació al Camp de Tarragona
D’altra banda, quatre plans d’autoprotecció de la demarcació no han estat homologats en aquesta mateixa sessió a causa de deficiències tècniques o mancances en els mitjans previstos. Segons Protecció Civil, els promotors dels PAU rebran un informe tècnic detallat amb els aspectes que cal corregir, i s’hi farà seguiment per garantir-ne la millora en els pròxims mesos.
Amb aquestes dades, el total de plans homologats aquest 2025 a Catalunya s’apropa als 260. La majoria dels PAU aprovats corresponen a la vegueria de Barcelona, que n’ha registrat 31 en aquesta sessió, seguida del Camp de Tarragona amb 5, Girona amb 3 i el Penedès amb 2.