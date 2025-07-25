Mobilitat
Renfe repara un dels trens Avlo Barcelona-Madrid després de detectar-hi peces defectuoses en una inspecció rutinària
La companyia ha revisat els altres quatre combois del servei per precaució i no hi ha detectat irregularitats
Renfe ha canviat peces defectuoses del tren de rodatge -el 'boggie', com es coneix en l'argot ferroviari- en un dels cinc combois de la sèrie 106 que conformen el servei Avlo d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Segons ha explicat la companyia ferroviària, durant una inspecció rutinària de manteniment el 21 de juliol es va identificar l'anomalia tècnica, i es va optar per fer una revisió exhaustiva al comboi. Un cop acabat l'examen es van substituir els sistemes afectats i es van reforçar les revisions tècniques. Renfe assegura que ara el comboi opera sense cap mena d'anomalia. A banda, s'han inspeccionat els altres quatre trens per precaució i no s'ha detectat cap problema, afegeix la mateixa font.
D'aquesta manera, Renfe, Talgo com a fabricant dels combois i l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària «garanteixen que la circulació i operació dels trens es realitza amb total seguretat per als viatgers», indiquen fonts de l'empresa de transports.