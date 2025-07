El PSC treu pit de la inversió estatal de 445 MEUR a la demarcació de Tarragona: «Complim»

Publicat per Oriol Castro Creat: Actualitzat:

El Partit Socialista de Tarragona treu pit de la gestió del Govern de Pedro Sánchez a la demarcació, dos anys després de les eleccions generals. «Estem complint amb la promesa feta i per la qual 120.000 persones a Tarragona ens van votar», va expressar ahir Valle Mellado, diputada del PSC al Congrés dels Diputats.

Els socialistes han volgut posar en valor el reial decret que s’ha aprovat aquest dimarts al Congrés, relacionat amb el pagament a compte que l’Estat fa a les administracions locals. A nivell de la demarcació de Tarragona suposarà un increment de mitjana del 13% dels ingressos per cada municipi, segons indiquen des de la formació.

«Això significa que en les properes setmanes, entre ajuntaments i Diputació, la nostra demarcació rebrà més de 445 milions d’euros. Per tant, parlem d’un increment de més de 50 milions d’euros respecte a l’any passat. En conseqüència, volem destacar que el creixement de l’economia s’està traduint en millors ingressos per l’àmbit local també a casa nostra», va exposar Valle Mellado.

Segons el grup socialista, aquests ajuntaments ara podran oferir més i millors serveis públics a la ciutadania. «El Govern progressista del president Pedro Sánchez, tot i el soroll, està complint amb Tarragona», va afirmar la diputada.

Crítiques a Vox i Junts

Així mateix, els representants del PSC a les Corts Generals van posar de relleu que tant Vox com Junts van votar en contra de què els municipis puguin obtenir aquest increment d’ingressos. «Quan parlem de progrés no tots parlem del mateix. Des del grup socialista hem aconseguit cosir aquesta majoria suficient; en canvi, altres han votat ‘no’ al Congrés i, per tant, han dit ‘no’ a la millora del finançament dels municipis de les comarques tarragonines», va reblar Mario Soler, senador del PSC.

Més enllà d’aquest darrer reial decret, els socialistes consideren que estan complint amb els tres eixos clau presentats en campanya electoral ara fa dos anys. «La convivència és millor que fa pocs anys. Les empreses han tornat a Catalunya. I hem aconseguit més drets, amb una gran capacitat de diàleg», va asseverar Valle Mellado.

Finançament singular

Pel que fa al finançament singular, des del PSC de Tarragona es veu amb bons ulls i es creu que millorarà també el finançament dels ajuntaments de la demarcació. «La hisenda pròpia és un mecanisme que ja es preveia en alguns estatuts. Ha de millorar les competències de les administracions locals», va concloure Soler.