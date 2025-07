L'atur baixa a l'11,43% a Tarragona en el segon trimestre i l'ocupació marca un rècord

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La taxa d'atur ha baixat fins a l'11,43% a Tarragona en el segon trimestre i és 1,44 punts menor que en el primer trimestre i 2 punts per sota d'ara fa un any, mantenint-se, però, com la més alta de les quatre demarcacions catalanes, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Tarragona ha batut rècord d'ocupació aquest segon trimestre, amb 392.900 persones treballant, 17.000 més que en el trimestre anterior, i 18.700 més que en el mateix període de fa un any. Pel que fa als aturats, hi ha 50.700 tarragonins sense feina, 5.000 menys que en el trimestre anterior i una reducció de 7.400 respecte a fa un any, quan eren 58.100.