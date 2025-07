La Generalitat desplega un punt lila mòbil a Tarragona per evitar conductes masclistes

Publicat per Efe Creat: Actualitzat:

El Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat desplegarà el nou Punt Lila Mòbil, una unitat itinerant pionera de prevenció i sensibilització contra les violències masclistes, a 23 municipis de la província de Tarragona fins a l'11 de setembre.

Aquest projecte pilot acosta serveis d'informació i atenció inicial a espais públics amb gran afluència, com ara platges, mercats i piscines municipals, centres de gent gran, festes majors i festivals.

El Punt Lila Mòbil visitarà l’Ampolla, Xerta, Torredembarra, l’Espluga de Francolí, Alcover, la Ràpita, Mont-roig del Camp, Deltebre, Tivissa, les Cases d’Alcanar, Batea, Salou, Creixell, Cornudella, Bot, Garcia, Cambrils, Roda de Berà, Botarell, la Sénia, Gandesa, Falset i Flix.

Segons la Generalitat, aquesta iniciativa té un doble objectiu: sensibilitzar la ciutadania i garantir una primera atenció psicosocial i derivació especialitzada en contextos on sovint no hi ha serveis disponibles.

A més, posa èmfasi especial a arribar a col·lectius menys familiaritzats amb els conceptes i recursos de prevenció de les violències masclistes, com ara les persones grans, que moltes vegades desconeixen què són els punts lila o com poden actuar en situacions de risc o d'acompanyament.

El projecte pilot ofereix 25 intervencions de quatre hores cadascuna, repartides entre franges diürnes i nocturnes per adaptar-se a les diferents necessitats.

Un equip diürn amb 2 professionals atendrà de 10.00 a 14.00 hores o de 17.00 a 21.00 hores, en places, mercats, piscines o activitats familiars; i un equip nocturn amb 3 professionals ho farà de 22.00 a 2.00 hores o fins a les 4.00 hores en contextos d'oci nocturn, com ara festivals, festes majors o discoteques.