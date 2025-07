Quatre nedadors tarragonins aconsegueixen creuar l’estret de Gibraltar per visibilitzar l’ELA

Aquesta vegada sí. Després d’anys d’intentar-ho i haver-ho hagut de posposar pel mal estat del mar, l’equip de Swim for ELA ha aconseguit aquest migdia una fita que feia temps que perseguia: creuar nedant els 14,5 quilòmetres que separen les costes d’Europa i Àfrica a través de l’estret de Gibraltar.

Els protagonistes d’aquesta gesta són els reusencs Jordi Cervera i Diego Ortega, la morellenca Viki Font i la rierenca Mireia Sánchez, que han necessitat gairebé quatre hores —concretament, 3 hores i 50 minuts— per completar el recorregut en mar obert.

Tot i l’èxit, no ha estat un repte fàcil. «Ha estat una travessa molt dura perquè hi havia onades de gairebé un metre que venien de costat i ens dificultaven avançar», explica Jordi Cervera, que admet que el moment d’arribar a la costa africana va ser «molt emocionant». El grup ha dedicat la fita al seu amic Siscu Morell, membre destacat de l’Associació Swim for ELA.

Aquest repte forma part de les iniciatives solidàries impulsades per aquesta organització sense ànim de lucre, que busca sensibilitzar la societat sobre l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA), una malaltia neurològica degenerativa que afecta les cèl·lules nervioses encarregades del control muscular.