La salut mental protagonitza l'edició d'enguany del cicle teatral 'Què diu que fan? Escenaris de la Catalunya Sud'

El cicle teatral 'Què diu que fan? Escenaris de la Catalunya Sud' arribarà aquesta pròxima tardor a la seva segona edició amb la salut mental com a eix temàtic. S'han programat catorze espectacles i activitats en onze municipis de la demarcació. El cicle és una iniciativa del Departament de Cultura sorgida de la Xarxa Territorial de Tarragona i Terres de l'Ebre que integren els teatres públics del Sistema Públic d'Equipaments i Musicals (SPEEM). Enguany també hi participarà el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) que coordinarà els col·loquis postfunció sobre salut mental i el Departament d’Educació i Formació Professional, que coordinarà les activitats educatives juntament amb els programadors locals.

El projecte vol descentralitzar la cartellera d’arts escèniques, impulsar el panorama escenicomusical de Catalunya i fer-ho en col·laboració amb els agents locals i supralocals -ajuntaments, diputacions i consells comarcals—, així com potenciar la cooperació entre els espais escènics públics del país. L'any passat es va celebrar la primera edició del cicle que va tractar sobre la petja de la Memòria històrica a Tarragona i les Terres de l’Ebre.

Enguany, el cicle girarà al voltant de la salut mental, una qüestió cada cop més candent en el nostre context social i és també progressivament una preocupació més col·lectiva atès que els malestars que se’n deriven afecten cada cop a més ciutadans i ciutadanes segons apunten els organitzadors.

Consideren, en aquest sentit, les arts escèniques esdevenen una eina interessant per abordar i desestigmatitzar un tema sovint complicat. Per la naturalesa de la temàtica s’acompanyaran les funcions amb col·loquis coordinats per psicòlegs per aprofundir més sobre les qüestions que es plantegen a les propostes artístiques. El cicle també anirà acompanyat d’algunes activitats educatives, orientades a infants i adolescents.

Els espectacles programats enguany passaran pels municipis el Vendrell, Tarragona, Reus, Cambrils, Valls, Alcover, Amposta, Tortosa, Riudoms, Vandellós-Hospitalet de l’Infant i la Canonja.

La programació inclou obres com "Arribaràs i serà de nit", de Marc Artigau; "Em dic Josep” de Marc de la Varga; "Boja", de Mariona Esplugues; "Cospress", de la companyia Kimani; "Nua" d’Ann Perelló i Andrea Ros; "Gordas", de la companyia Bendita Inocencia; "Mort d’un comediant", de Guillem Clua; "Pots ser tu, puc ser jo", de Joan Lluís Bozzo, director de Dagoll Dagom; "[ELE]MENTAL", a partir de textos breus de destacats dramaturgs i artistes europeus; "Psicosis 4.48", de la dramaturga britànica Sarah Kane amb adaptació i direcció escènica d’Albert Mestres; o "Motel d’Insectes", obra de titelles d'Elsa Lluch.