Alliberades 162 dones explotades sexualment per una organització amb arrels a Tarragona

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Agents de la Policia Nacional, Guàrdia Civil i Vigilància Duanera, en una operació conjunta desenvolupada a diverses províncies espanyoles, han alliberat 162 dones que eren víctimes d’una organització criminal que, presumptament, les explotava sexualment en immobles i locals que adquirien i convertien en prostíbuls.

En total s’han detingut 37 persones. D’elles, 22 han estat arrestades a les províncies de València, quatre a Màlaga, unes altres quatre a Múrcia, quatre més a Castelló i tres a Alacant. Nou d’aquests 37 detinguts han ingressat a presó provisional i s’han realitzat 39 registres a set províncies diferents.

La investigació policial es va iniciar arran de la denúncia de tres víctimes que van declarar haver estat explotades sexualment per diversos individus en diferents localitats espanyoles. A partir d’aquesta informació, les múltiples indagacions realitzades pels investigadors van permetre determinar l’existència d’una organització criminal dedicada a l’explotació sexual de dones assentada principalment a les tres províncies de la Comunitat Valenciana, encara que havia començat a expandir-se a altres províncies com Barcelona, Màlaga, Múrcia i Tarragona (Reus).

L’entramat criminal es dedicava a la captació de dones d’origen sud-americà tant a Espanya com als seus propis països. En la majoria dels casos, aquestes dones es trobaven en situació de vulnerabilitat i no tenien permís de residència i ni treball, a les que obligaven a exercir la prostitució en diferents ubicacions de la geografia espanyola.

Reforma d’immobles per a la prostitució

Per desenvolupar aquesta activitat delictiva l’organització adquiria o llogava immobles o locals directament o bé mitjançant societats mercantils establertes a l’efecte, i intentaven donar una aparença de legalitat camuflant-los com a locals de massatges. Els immobles triats eren principalment habitatges unifamiliars o locals comercials, i comptava amb membres encarregats de reformar-los i convertir-los en habitacles on exercien les víctimes, que dormien amuntegades en lliteres o directament al mateix llit on atenien els clients. Aquests llocs romanien tancats i presentaven en moltes ocasions mala ventilació i condicions d’habitabilitat lamentables.

Cada un dels immobles comptava amb encarregades les 24 hores del dia, responsables de controlar les dones de l’interior, cobrar als clients, facilitar les substàncies estupefaents als clients que les sol·licitessin i contestar les línies telefòniques vinculades als anuncis de prostitució dels diferents webs especialitzats, donant compte als membres dels nivells superiors.

Condicions de vida

Les víctimes només podien sortir dos hores al dia, sempre en horari de matí, havent d’estar disponibles permanentment. Els principals investigats controlaven en temps real els locals i a les víctimes a través d’un sistema de vídeo vigilància instal·lat a l’interior de tots els immobles dedicats a la prostitució. El 50% de cada servei era per a l’organització i l’altra meitat per a les dones, si bé aquestes podien ser multades per diferents motius.

Les víctimes eren rotades i traslladades entre els diferents locals segons la conveniència de l’organització criminal, podent constatar-se com a més dels locals inicialment coneguts, l’organització havia començat a expandir-se a Catalunya, Múrcia i Màlaga, on havien obert nous immobles convertits en prostíbuls.

Organització estructurada

La investigació va permetre constatar que la xarxa criminal estava estructurada en tres nivells de responsabilitat. A la cúspide estaven els líders de l’organització -amb vincles familiars i sentimentals entre ells-. Eren propietaris o arrendataris dels immobles, obtenint els beneficis econòmics més grans. Un segon nivell estava compost per persones de confiança encarregades de la supervisió dels locals, recaptació de beneficis i coordinació d’encarregades. El tercer nivell incloïa les encarregades que vigilaven les víctimes, conductors, reformistes dels locals i distribuïdors d’estupefaents.

L’operació ha conclòs amb l’entrada i registre de 39 immobles a les províncies de València, Alacant, Castelló, Barcelona, Màlaga, Múrcia i Tarragona, incloent els domicilis dels onze màxims responsables de l’organització i dels locals destinats a l’explotació de les víctimes, on s’han confiscat 141.000 euros en efectiu i tres vehicles.

Investigació de blanqueig

En paral·lel a la investigació policial, l’Àrea Regional de Vigilància Duanera de l’Agència Tributària a València va iniciar una investigació patrimonial de l’organització criminal, així com de les conductes que podrien ser constitutives de delictes de blanqueig de capitals.

Durant l’operació policial es van trobar nombroses llibretes en les quals s’emportava la comptabilitat de cada local d’explotació, així com ordinadors en els quals els líders de l’organització i les seues persones de confiança organitzaven els comptes.

També ha resultat de gran importància la localització i bloqueig de béns mobles i immobles (a més dels més de 60 comptes bancaris detectats) dels presumptes responsables, que han estat objecte d’intervenció amb l’objectiu de garantir l’eventual decomís d’aquests béns.