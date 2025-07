Bandera vermella a 10 platges de Tarragona pel mal estat de la mar

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El fort onatge i el mal estat de la mar està provocant el tancament de deu platges de la costa tarragonina i que onegi la bandera groga en més d'una cinquantena de platges més de la Costa Daurada.

Les deu platges en què hi ha bandera vermella —i que, per tant, queda prohibit el bany— són la platja dels Capellans de Tarragona, la platja de Segur de Calafell, la platja d'Altafulla, la platja de Creixell i les platges de Cunit, tant Llevant com Ponent.

Torredembarra també té totes les seves platges tancades amb bandera vermella —la platja de la Paella, la platja del Barri Marítim, la platja del Canyadell i la platja dels Muntanyans.

Les banderes grogues també estan molt presents a la costa tarragonina en aquesta jornada de dissabte. Concretament, 53 platges s'han vist afectades. La resta de platges de la ciutat de Tarragona, les de Calafell, les de Mont-roig del Camp, les de Cambrils, les de Salou, les de Vila-seca, les de Roda de Berà, les del Vendrell i les de Vandellòs i l'Hospitalet de l'infant tenen restriccions amb bandera groga per l'estat de la mar i per l'onatge provocat pel vent.