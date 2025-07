Decomissen més de 5.600 articles falsificats al mercat de la platja Llarga de Roda de Berà

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El mercat d’estiu del passeig marítim de la Platja Llarga de Roda de Berà va ser l’escenari, ahir al vespre, d’un dispositiu policial conjunt entre la Policia Local de Roda de Berà, els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i la Inspecció de Treball de Tarragona. L’objectiu era detectar presumptes delictes contra la propietat industrial per la venda de productes no originals.

El dispositiu va comptar amb la participació de 31 efectius dels diferents cossos: 10 agents de la Policia Local de Roda de Berà; 8 agents dels Mossos d’Esquadra; 8 agents de la Guàrdia Civil Fiscal del Vendrell; 2 agents de la Policia Nacional de Tarragona; així com una inspectora de treball i 2 pèrits judicials representants de les diferents marques.

La coordinació entre els diferents cossos va ser clau per al desenvolupament efectiu de l'operatiu, el qual es va desenvolupar sense incidents i amb un resultat molt positiu amb el decomís d’un total de 5.652 peces de productes falsificats, valorades aproximadament en 963.315 euros.

Entre els objectes intervinguts hi ha 183 bosses de mà, 77 parells de sabates esportives, 147 polos, 9 carteres i 5.240 peces d'equipament esportiu. A més, la Inspecció de Treball ha obert 8 expedients administratius i continuarà supervisant el compliment de les normatives laborals en l’àrea, la qual cosa contribueix a un entorn més segur i regulat per a tothom.

La col·laboració entre la Policia Local de Roda de Berà i la resta de cossos de seguretat que treballen al territori ha estat fonamental per a l’èxit del dispositiu conjunt. Aquesta sinergia es va manifestar en la planificació i l’execució de l'operatiu, on es van compartir recursos, informació i estratègies per abordar de manera efectiva la venda de productes falsificats.