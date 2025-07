Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Tres tarragonines entren en el llistat de les 100 dones referents al sector TIC de Catalunya. Elaborat per l’Instituto Más Mujeres, amb el suport de la Generalitat, el directori forma part del projecte Women Approved: Impuls i Visibilització del Talent Femení en TIC, que vol donar visibilitat al lideratge femení i a les empreses compromeses amb la igualtat dins d’un sector on la presència de dones continua sent minoritària.

Una de les seleccionades és Laura Martínez Cantón, nascuda a Tarragona. Enginyera de Camins de formació, ha desenvolupat la seva trajectòria dins la consultoria tecnològica, especialitzant-se en SAP, dades i intel·ligència artificial. Actualment lidera dues unitats de negoci a SDG Group, una empresa internacional especialitzada en Data & Analytics i IA amb seu central a Milà. La seva tasca se centra a impulsar la innovació i l’eficiència de les organitzacions a través de l’ús estratègic de les dades.

També ha estat reconeguda Àurea Rodríguez López, que és directora corporativa d'Eurecat i autora del llibre El liderazgo de las hormigas. Fins ara havia estat directora de l'EIT Culture and Creativity Southwest.

La tercera dona vinculada a Tarragona que forma part del llistat és Susana Prado Garcia, establerta des de fa anys al Camp de Tarragona. Enginyera informàtica de formació, actualment és directora regional d’Inetum a Catalunya i presidenta del 22@Network BCN.

La seva trajectòria destaca pel lideratge en projectes tecnològics d’alt impacte, així com per l’impuls de polítiques d’igualtat dins les organitzacions. És una de les veus més reconegudes en la promoció de la diversitat i l’empoderament femení en el sector digital català.

Women Approved vol contribuir a transformar el sector tecnològic des d’una perspectiva social, territorial i de gènere. A més del directori de referents, la iniciativa inclou premis anuals, informes de bones pràctiques i un rànquing d’empreses que fomenten la igualtat, impulsant canvis estructurals dins del sector.

En un context on la presència femenina en estudis i feines TIC encara és minoritària —amb menys d’un 14% d’estudiants i menys d’un 32% de professionals—, visibilitzar lideratges com els de Martínez, Rodríguez i Prado és clau per inspirar vocacions, trencar estereotips i contribuir a una societat més inclusiva. Aquest tipus d’iniciatives ajuden a crear referents pròxims i diversos que poden obrir camí a les noves generacions de dones en tecnologia.