La CUP denuncia la manca d'habitatge de lloguer de tot l'any i la saturació de pisos turístics a la Costa Daurada

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La CUP ha denunciat aquest dilluns la manca d'habitatge de pisos de lloguer de llarga durada per als residents i la saturació d'habitatges turístics a la Costa Daurada. La formació anticapitalista ha revisat els portals immobiliaris i ha constatat que a la ciutat de Tarragona tan sols hi ha 33 pisos destinats a lloguer de llarga durada, però que en canvi n'hi ha 2.238 disponibles per a usos turístics.

La situació es repeteix a Torredembarra, Salou, Cambrils o Roda de Berà, on tan sols hi hauria un únic habitatge disponible per a residir-hi tot l'any, per 564 per a finalitats vacacionals. «La solució no passa per construir més habitatge, sinó per reduir el nombre de pisos turístics», ha dit Toni Sacristán, regidor de la CUP a Torredembarra.