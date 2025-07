Desarticulen una banda criminal amb plantacions de marihuana a diversos punts de Tarragona

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han desarticular un grup criminal dedicat al cultiu i distribució a l'engròs de marihuana, sobretot al Baix Penedès. Des del desembre de l’any passat fins aquest dimecres, s'han detingut 20 persones, d'entre 23 i 49 anys.

Aquesta setmana s'ha detingut el cap de l'organització. A tots ells se’ls atribueixen el delicte de pertinença a organització criminal, tràfic de drogues, defraudació de fluid elèctric i danys. La investigació va començar el 23 de novembre del 2023 amb la intervenció de 100 kg de la droga per part de la Policia Local del Vendrell.

Es va començar a seguir els moviments d'una possible organització liderada per tres persones de l'Europa de l'Est. Les primeres gestions al voltant de l’estructura del grup, van posar de manifest el paper d’un home de 46 anys el qual es dedicava a efectuar tota mena de gestions per encàrrec.

La més significativa, la recerca de persones disposades a fer de testaferro. Les situava al capdavant dels contractes de lloguer de les naus, de creació d’empreses o fins i tot dels vehicles que utilitzaven per preservar la identitat de cadascun d’ells.

Tots tenien una tasca concreta assignada i, davant de qualsevol sospita, no dubtaven a desmantellar les instal·lacions interiors i endur-se les plantacions i tot el material possible.

La detenció d’aquest home clau en l’estructura del grup després d’accedir al seu domicili a Banyeres del Penedès va coincidir, el 5 de desembre de l’any passat, amb l’operatiu d’entrada en una nau ubicada a Llorenç del Penedès. S’hi van localitzar prop de 1.000 plantes de marihuana i es van detenir dues persones, de 25 i 32 anys, els quals van intentar fugir a través de la teulada duent a sobre motxilles amb diners, mòbils i els passaports.

Arran d’aquella primera actuació, els Mossos van constatar que es tractava d’una organització amb un "elevat poder adquisitiu i una composició d’alt nivell professional". La infraestructura, valorada en 65.000 euros, els generava ingressos de fins a un 1 MEUR l’any nets, entre altres coses perquè havien alterat il·lícitament la instal·lació elèctrica.

Els investigadors van determinar que aquest tipus de conreus podien completar entre tres i quatre cicles continuats de producció a l’any, per la qual cosa amb un primer cicle ja recuperaven la inversió.

En el marc d’una segona fase de l’operatiu, els mossos van accedir el 17 de febrer d’aquest any en un domicili d’una urbanització del Montmell i van fer un detingut de 32 anys. Simultàniament en una nau del polígon industrial de l’Arboç, van fer dos detinguts més de 29 i 38 anys.

En aquests dos punts s’hi van intervenir prop de 700 plantes en avançat estat de floració i 39 quilos de cabdells envasats al buit i llestos per a la seva distribució. El material que s’hi va trobar estava valorat en 133.000 euros.

A mesura que avançava la investigació, ho feien també les fases d’actuació, com la que es va portar a terme el 5 de març d’enguany en tres habitatges de Sant Jaume dels Domenys, l’Arboç i el Vendrell. El resultat, 1.140 plantes més, unes infraestructures valorades en 174.000 euros i una instal·lació en procés de desmantellament i trasllat. Es van fer tres detinguts més, de 26, 47 i 49 anys.

La quarta etapa de la investigació es va portar a terme el passat 9 d’abril amb les entrades a tres domicilis més, un a Tarragona i dos al Vendrell, i en una nau industrial de Monistrol de Montserrat (Bages). En la primera, la policia va descobrir un equipament en procés de construcció que els investigats van deixar abandonat.

D’altra banda, en un dels dos domicilis de la capital del Baix Penedès, els Mossos van localitzar una altra instal·lació abandonada de grans dimensions. En l’altre però, hi havia una plantació activa i es va detenir un home de 35 anys. Finalment a la nau de Monistrol van intervenir-hi prop de 1.000 plantes més i van detenir un home de 31 anys.

En totes aquestes actuacions policials, tècnics de la companyia de la llum van desmantellar les escomeses de connexió fraudulenta a la xarxa de subministrament elèctric.

Estructura criminal

La investigació policial ha permès concloure que l’organització tenia una cúpula formada per tres homes, el líder, un home de 26 anys, i dos col·laboradors de confiança, de 29 i 45 anys. El primer s'ocupava de la comptabilitat de l'organització i l'altre gestionava les plantacions i contactava amb els responsables de cada instal·lació per garantir la logística.

A banda de la cúpula, l’organització tenia un facilitador, un home de 46 anys que s’encarregava d’aconseguir els immobles, els vehicles i els testaferros que tenien a sou per evitar relacionar els integrants de l’organització amb el delicte de tràfic de drogues.

En un altre nivell, l’organització també tenia electricistes, jardiners i responsables de cada una de les plantacions. Finalment, cal destacar una sèrie de persones, que els investigadors consideren que tenien un rol auxiliar, i que es cuidaven de preparar la droga quan una plantació estava a punt de recollida.

L'última fase que ha permès la detenció del líder

L'operatiu ha conclòs aquesta setmana. Aquest dimecres la policia ha fet set entrades més arreu de Catalunya amb els darrers nou detinguts.En concret i de manera simultània, es va actuar en un domicili de les Pedreres, entitat de població pertanyent a Santa Oliva (Baix Penedès). En aquest punt es va desmantellar una nova plantació i es va fer un detingut de 36 anys. A continuació, es va detenir el cap de la trama i un dels col·laboradors de confiança. Tenen 26 u 29 anys. També van comissar 60.000 euros en efectiu.

En un altre habitatge de Badalona (Barcelonès), es va destruir una altra plantació activa i es va detenir un home de 30 anys. Així mateix, al polígon industrial de Valls (Alt Camp), es van localitzar 1.300 plantes més a l’interior d’una nau i van detenir un home de 36 anys.

Aquesta plantació se sumava a dues més amb un total de 900 plantes intervingudes a les urbanitzacions Mas Mel i Mas Astor de Calafell i el Vendrell. Es van detenir tres homes de 23, 28 i 29 anys.

Finalment en un domicili de Calafat, a l’Ametlla de Mar (Baix Ebre), els investigadors van trobar-hi 60 quilos de cabdells de marihuana preparats per a la seva immediata distribució i van detenir un altre home de 26 anys.

Una operació amb informació rellevant per a la policia

La desarticulació del grup també ha permès a la policia conèixer la metodologia de treball d'aquest tipus d'organitzacions així com el procés de captació de persones disposades a afrontar el risc d'anar a la presó. També s'ha constatat l'elevat volum de diners que els permet recuperar les inversions de grans instal·lacions necessàries amb un únic cicle de conreu i recol·lecció.

Els operatius s’han donat per finalitzats però els Mossos mantenen una línia oberta al voltant d’aquest grup, amb la intenció de detenir nous integrants i evitar que puguin tornar a aquesta activitat il·lícita.

Els 9 detinguts aquest dimecres a diversos punts del territori català, van passar divendres a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.