Bandera vermella a les platges de Salou i Cunit per mala qualitat de l’aigua

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

Aquest dissabte, diverses platges del litoral de Tarragona presenten restriccions al bany a causa de la mala qualitat de l’aigua. L’elevada presència de partícules en suspensió i la falta de transparència han obligat a hissar la bandera vermella en alguns punts i la groga en molts altres.

A Salou, la platja de Ponent s’ha tancat al bany amb bandera vermella, igual que a la platja de Llevant de Cunit. En aquest darrer municipi, la platja de Ponent manté la bandera groga, que indica que el bany està permès però amb precaució.

Altres municipis tarragonins també registren afectacions, tot i que amb bandera groga. A Cambrils, tant la platja del Cap de Sant Pere com la del Regueral - Ponent han hissat la groga per la mateixa causa. També s’ha activat aquest avís a les platges d’Altafulla, Creixell i El Vendrell, així com a les tres platges principals de Calafell.

A Torredembarra, totes les platges presenten bandera groga per una combinació de mala qualitat de l’aigua i onatge. A Tarragona ciutat, la majoria de platges també han activat l’avís groc, tot i que en aquest cas principalment per l’estat de la mar i no per contaminació.

Fora de la demarcació, municipis com Cubelles i Vilanova i la Geltrú també han hagut de prohibir el bany a causa de la qualitat de l’aigua, amb bandera vermella en ambdós casos.

Des dels serveis de socorrisme i Protecció Civil es recomana seguir en tot moment les indicacions dels informadors de platja i evitar el bany en les zones amb bandera vermella. L'estat de les platges es pot consultar a gen.cat/47f3bLb