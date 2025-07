El Meteocat manté l’alerta per fortes pluges i risc d’inundacions a Tarragona aquest dissabte

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat aquest dissabte els avisos de situació meteorològica de perill per intensitat i acumulació de pluja a gairebé tot el territori català.

A la demarcació de Tarragona, l’alerta taronja (perill alt) per intensitat de pluja està activa fins a les 12 del migdia, i es rebaixa a alerta groga (perill moderat) fins a les 6 de la tarda.

Segons el Meteocat, es preveu que es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts, fet que incrementa notablement el risc de pluges intenses i sobtades. L’avís d’intensitat de pluja es manté actiu entre les 8 del matí de dissabte i les 2 de la matinada de diumenge, amb un grau de perill de 4 sobre 6.

A més, s’ha activat també l’avís per acumulació de pluja a gairebé tota la demarcació —excepte la Conca de Barberà—, on es podrien acumular més de 100 litres per metre quadrat al llarg del dia. Aquest segon avís, de nivell groc (2 sobre 6), estarà vigent entre les 2 de la matinada i les 8 del vespre de dissabte.

Els episodis de pluja podrien anar acompanyats de tempestes elèctriques, calamarsa i ratxes fortes de vent, segons adverteix el Meteocat. Les autoritats recomanen extremar la precaució en desplaçaments i activitats a l’aire lliure, especialment en zones de risc com lleres, torrents i punts baixos.