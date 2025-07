Cau un 4% els advocats d'ofici als partits judicials de Tarragona, Valls i el Vendrell en dos anys

Publicat per Redacció ACN Creat: Actualitzat:

Ha caigut un 4,4% els advocats adscrits al torn d'ofici i assistència a la persona detinguda als partits judicials de Tarragona, Valls i el Vendrell en dos anys. Segons dades de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona, han passat de 382 el 2023 a 365 el 2025. Els lletrats adscrits a guàrdies han baixat de 338 a 322 (un 4,7%), mentre els adscrits a violència sobre la dona (VIDO) han caigut de 242 a 226 (un 6,6%). Aquesta baixada en els lletrats adscrits a VIDO es concentra entre els homes (de 140 a 126) mentre les dones es mantenen (de 102 a 100).

El degà de l'ICAT, David Rocamora, diu que aquest descens «és la conseqüència directa d'un sistema amb una càrrega feixuga de treball i uns honoraris clarament insuficients, desfasats tot i les darreres millores, que no han arribat però ni a compensar l'IPC acumulat no actualitzat des de 2009». «La caiguda dels professionals en l'alta al torn d'ofici és una conseqüència d'anys de les administracions de mirar cap a una altra banda i no prioritzar un servei públic essencial que presten cada dia molts advocats», ha afegit. Rocamora considera que si se segueix aquesta tendència, el torn d'ofici entrarà en «crisi» els pròxims cinc o sis anys