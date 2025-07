L’estiu musical del Camp de Tarragona vibra amb l’encant del cicle El Jardí Sonor

Amb les primeres notes encara ressonant al Parc Samà de Cambrils —on Eva Sola i Eva Fernández van oferir dues vetllades carregades d’emoció i bellesa— i després del pas de Blaumut pel Santuari de Montferri, el festival El Jardí Sonor continua desplegant el seu mapa sonor a espais patrimonials i naturals del territori. La pròxima parada serà aquest dissabte 12 de juliol al Castell del Catllar, on Magalí Sare i Manel Fortià proposen una experiència musical que desafia els límits de la veu i el contrabaix.

Aquest duet, que es caracteritza per la seva capacitat d’arriscar i sorprendre en directe, promet un concert íntim i diferent. Sare i Fortià comparteixen una complicitat escènica tan afinada que les seves interpretacions s’entrellacen com si fossin una sola. El Castell del Catllar, envoltat de natura i història, esdevindrà l’escenari perfecte per acollir aquesta proposta on la tradició es fusionarà amb l’avantguarda sonora.

La setmana vinent, el 19 de juliol, el cicle farà escala a un dels espais més emblemàtics del patrimoni tarragoní: l’Amfiteatre Romà. Allà hi actuaran Alejandro y María Laura, el duo peruà establert a València que ha seduït públics d’Amèrica i Europa amb el seu indie folk poètic i cinematogràfic. Presentaran Dos Hemisferios, el seu darrer disc, en una vetllada on la música i l’entorn s’uniran per crear una experiència sensorial sota el cel de l’antiga Tàrraco.

Escenaris amb encant

El Jardí Sonor continuarà el seu recorregut per indrets singulars amb propostes tan atractives com la dels sevillans Vera Fauna, que actuaran el 26 de juliol a la plaça de l’Església d’Altafulla amb la col·laboració d’Adrià Salvador. El seu directe, carregat de psicodèlia i costumisme emocional, promet ser una festa dels sentits.

El 8 d’agost, el cicle farà parada a Mont-roig, on el Mas Miró acollirà l’art d’Ana Carla Maza, violoncel·lista i cantant cubana que farà viatjar als oients per sonoritats llatinoamericanes amb una posada en escena tant virtuosa com commovedora. A més, el 30 d’agost, l’Amfiteatre Romà tarragoní tornarà a obrir les portes per rebre Rita Payés i Xavi Torres, en un concert que fusionarà jazz, bossa nova i emoció pura.

Amb una programació cuidada i escenaris amb ànima, El Jardí Sonor convida a gaudir de la música en viu com una experiència integral. Les entrades per als pròxims concerts ja estan disponibles a la pàgina web del festival, https://goo.su/x7UleV.