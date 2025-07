Els forts xàfecs envaeixen el Camp de Tarragona

Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

Les fortes pluges han aterrat aquesta matinada al Camp de Tarragona. Des de les sis de la matinada, un fort temporal amb pluges de gran intensitat està caient a sobre de les comarques de Tarragona. En alguns punts s'ha arribat a acumular aigua als carrers degut a la gran quantitat d'aigua que ha caigut en pocs minuts.

Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del pla d'emergències per inundacions, lnuncat, per la previsió de xàfecs intensos al litoral, des del Garraf fins al Montsià. Segons els mapes meteorològics, es poden superar els 40 litres de pluja per metre quadrat en mitja hora al Baix Penedès, el Tarragonès i el Baix Camp, principalment de matinada. També s'espera intensitat de precipitacions (20 litres per metre quadrat en 30 minuts) al Garraf, l'Alt Penedès, l'Alt Camp, el Montsià i el Baix Ebre, comarca aquesta afectada per un incendi encara no estabilitzat que ha cremat fins ara 3.200 hectàrees i ha obligat a confinar 18.000 persones de diversos municipis.

La previsió és que l'episodi de pluja s'allargui tot el matí de dimecres. Protecció Civil demana molta prudència en les activitats a l'aire lliure i en la mobilitat, especialment en zones inundables. Es recorda la perillositat de travessar rius, rieres o barrancs en situacions d'aquest tipus, quan la força de l'aigua pot arrossegar persones i vehicles.

Tarragona, activa el PAM per risc d'inundacions

La conselleria de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal, per risc d'inundacions, d’acord amb el comunicat del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) en el qual s'informa de la fase d'Alerta del Pla Especial d’Emergències per Inundacions de Catalunya (INUNCAT), i en base a les prediccions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya i les afectacions que es preveu que se’n poden derivar, per intensitat de pluja.