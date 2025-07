La Guàrdia Civil auxilia dos velers, un a La Ràpita i un altre en Roda de Berà

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Dijous passat, a les deu de la nit, el Servei Marítim de la Guàrdia Civil, que es trobava a l’embarcació Riu Francolí al port de La Ràpita, va ser requerit pel personal de marineria del recinte portuari, per donar resposta a una trucada d'auxili rebuda pel canal VHF 09.

L’emergència procedia d’un veler d’aproximadament 12 metres d’eslora, amb dos tripulants a bord —una parella d’edat avançada—, que es trobava a la deriva a prop de la platja, amb risc d’encallar. La dona havia tingut una caiguda a través d’un buit a la banyera de la coberta, la qual cosa el va provocar forts dolors. Davant d’aquesta situació, el patró i marit de la víctima, visiblement afectat i desorientat, no va ser capaç de maniobrar l’embarcació per portar-la cap a la bocana del port. Immediatament, els components de la tripulació del Riu Francolí es van equipar amb els elements de seguretat reglamentaris i van arriar l’embarcació auxiliar per iniciar el rescat.

A les 22:15 hores, van localitzar el veler i van procedir a abordar-lo. Una vegada en coberta, els agents van trobar la dona estirada, queixant-se intensament pel dolor derivat de la caiguda. El patró continuava desorientat, sense capacitat per fer-se càrrec del govern de la nau. Atesa la situació, els agents van prendre el control de l’embarcació, iniciant la navegació cap al port i escortats pel vaixell Riu Francolí, per si sorgia alguna eventualitat durant el trajecte.

A les 22:40 hores, ambdues embarcacions van atracar al port de La Rápita, on ja esperava una ambulància medicalitzada del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), que s’havia desplaçat al lloc amb una unitat de suport bàsic. El personal sanitari va accedir al veler per valorar la persona accidentada i el patró.

Es va procedir al desembarcament de la dona en una llitera-cullera facilitada per la Guàrdia Civil, sent posteriorment immobilitzada al pantalà pel personal del SEM. El patró, ja en millor estat, va desembarcar pels seus propis mitjans.

Finalment, la dona va ser traslladada en ambulància a l’Hospital Comarcal d’Amposta per ser sotmesa a l’avaluació mèdica corresponent. L’actuació del Servei Marítim va evitar una possible situació de més gravetat, gràcies a la ràpida coordinació amb el personal portuari, la detecció del senyal de socors i la intervenció.

Rescat en Roda

En una altra actuació, dissabte passat la patrullera Riu Francolí que es trobava realitzant maniobres d’atracada al port de Torredembarra, va rebre un avís de Salvament Marítim pel canal VHF 16, informant d’un auxili requerit pels tripulants d’un veler, el qual s’havia quedat sense màquina en les proximitats del port de Roda de Berà.

Una vegada es va informar a Salvament Marítim que l’embarcació de la Guàrdia Civil era a prop, es van dur a terme les actuacions necessàries per prestar l’auxili.

Els agents es van equipar amb els elements de seguretat, i després d’arriar l’embarcació auxiliar, van sortir immediatament en la seua recerca. A les 14.10h van localitzar el veler, que es trobava a una milla nàutica a través de la bocana del port de Roda de Berà.

Els membres de la Guàrdia Civil van abordar l’embarcació a fi de verificar en primer lloc l’estat de la tripulació, composta per dos persones, les quals van ser trobades en bones condicions, i a continuació van comprovar l’estat de l’embarcació. Davant de la impossibilitat de navegar amb els motors van decidir remolcar el veler a port.

Es va procedir a lligar l’embarcació auxiliar al costat de babord a fi de proporcionar-los propulsió i sobre les 14:45 hores van aconseguir atracar en un moll del port de Roda de Berà.