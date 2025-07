Els micropobles tarragonins sonen bé

Publicat per Cristina Serret Creat: Actualitzat:

La programació del Festival Itinera 2025 ja té els seus representants tarragonins de la convocatòria a artistes emergents de micropobles. En aquesta edició es van rebre un total de noranta-tres candidatures, deu de les quals es corresponien a formacions de la demarcació de Tarragona. Finalment, entre les deu bandes que han estat escollides per formar part de la programació d’enguany hi ha dos representants tarragonins. Es tracta de les bandes NUN i Sánchez & Fortuny - Piano Duo.

Nun és el projecte musical de la cantant i compositora Núria Fossas i Mallorquí, amb la col·laboració de la guitarrista Maria Oliver, que va arrencar el 2021 i que, només un any més tard, ja va debutar en directe al Sona9. El seu disc de debut és Aüc, publicat aquesta primavera amb el segell de Cases de la Música, i que mostra el vessant més íntim de l’artista dins la nova escena de cantautoria catalana.

Sánchez & Fortuny - Piano Duo, per la seva banda, és una formació de música de cambra fundada el 2017 fruit de la trobada entre Júlia Fortuny i Bernat Sánchez, dos joves músics que estaven cursant els seus estudis superiors. El duet està especialment interessat en la recerca artística, explorant noves formes d’interpretar la música clàssica a quatre mans i dos pianos amb projectes innovadors al voltant de Mozart i la improvisació.

Han actuat a Espanya, Andorra, Portugal, Àustria, Israel i el Kazakhstan en diversos festivals i auditoris. Al llarg de la seva trajectòria han estat reconeguts amb nombrosos premis internacionals com el 1r Premi en el Concurs Internacional Música de Cambra Romànica, el 1r Premi en el Concurs Internacional Ischia, o el 1r Premi en el Concurs Internacional de Danubia, entre d’altres.

El Festival Itinera, a més de portar la música als entorns rurals, treballa per donar visibilitat al talent emergent dels micropobles, oferint-los un aparador per tal que puguin accedir a nous escenaris i circuits professionals, contribuint al seu desenvolupament artístic, així com a l’arrelament cultural al territori. El festival Itinera va arrencar el juny i s’allargarà fins al 30 de novembre, amb més de 200 concerts gratuïts en municipis catalans de menys de 1.000 habitants.