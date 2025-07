Alerta per pluges intenses a Tarragona: fortes tempestes i risc d'inundacions

Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del pla d'emergències per inundacions, lnuncat, per la previsió que a partir d'aquesta matinada hi hagi xàfecs intensos al litoral, des del Garraf fins al Montsià. Segons els mapes meteorològics, es poden superar els 40 litres de pluja per metre quadrat en mitja hora al Baix Penedès, el Tarragonès i el Baix Camp, principalment de matinada.

També s'espera intensitat de precipitacions (20 litres per metre quadrat en 30 minuts) al Garraf, l'Alt Penedès, l'Alt Camp, el Montsià i el Baix Ebre, comarca aquesta afectada per un incendi encara no estabilitzat que ha cremat fins ara 3.200 hectàrees i ha obligat a confinar 18.000 persones de diversos municipis.

La previsió és que l'episodi de pluja s'allargui fins dimecres al matí. Protecció Civil demana molta prudència en les activitats a l'aire lliure i en la mobilitat, especialment en zones inundables. Es recorda la perillositat de travessar rius, rieres o barrancs en situacions d'aquest tipus, quan la força de l'aigua pot arrossegar persones i vehicles.