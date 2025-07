Els Minyons estrenen la gamma extra i la Vella suma castells de 9 a Terrassa

Publicat per Carles Cortés Creat: Actualitzat:

El Raval de Montserrat de Terrassa va viure una diada de festa major amb tres colles que plantejaven objectius molt diferents. Mentre els Minyons tenien clar que s’havien de sumar als Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca fent gamma extra, la Colla Vella volia sumar castells bàsics de nou que consolidessin la feina feta fins el moment i els Castellers de Terrassa aspiraven a estrenar el castell de vuit. Els primers ho van assolir, tot i quedar-se amb deures pendents; els segons van patir per completar les fites i els tercers no van poder amb el 4de8.

Els Minyons de Terrassa van deixar entreveure la seva confiança atacant d’entrada la gamma extra. En comptes de fer un castell bàsic de nou per començar i treure nervis o pressió, van apostar pel 2de9fm a la primera ronda de l’actuació. El castell es va mostrar esplèndid des de la construcció del folre i les manilles, passant per l’execució del tronc i acabant amb una descarregada sense problemes. Només la dificultat de l’acotxadora per ajustar la seva posició al castell els podia haver generat algun petit ensurt, però la solidesa va ser espectacular. L’estrena de la gamma extra va ser immillorable per a la confiança d’una colla que sabia que la gran dificultat podria arribar a la segona ronda amb el 5de9f. Fins a la carregada el castell va anar comb toca, amb moviment en els diferents pisos de l’estructura i feina lògica en l’encaix del folre i els terços. Però després de la doble aleta les coses es van complicar, perquè la part del tres perdia la forma i les mans del folre es van desgastar tant que no van poder aguantar la sortida de sisenes. El castell es va trencar generant certa decepció a la colla que, tot i haver assolit un segon gamma extra, no el va celebrar. El 5de9f se’ls travessa a la festa major, ja que només han pogut descarregar-ne l’any 2015 i n’han carregat quatre amb el d’aquesta temporada. A la tercera ronda els Minyons van tornar a meravellar amb un 3de9f que ja havien descarregat la tarda anterior per la diada de vigília i apunta a castell de 10 pel segon tram de la temporada.

Després d’uns dies de vacances la Colla Vella dels Xiquets de Valls no podia arriscar a Terrassa, però havia de seguir sumant castells de nou per preparar de la millor manera el mes d’agost. Amb diferents canvis respecte els castells de nou d’aquest mateix any, van completar d’entrada el quart 4de9f, que no els va donar gaires dificultats. A partir d’aquí, però, se’ls va girar feina perquè a la segona ronda van optar pel 3de9f. El van provar dues vegades. El primer intent va pujar amb alguns dubtes a la quadratura, es va començar a estirar pels pisos inferiors i a tancar pels pisos superiors i des del tronc es va donar l’odre de desmuntar-lo per tornar-lo a provar seguidament. Al segon intent es van corregir alguns dels defectes, va presentar millors mides però igualment es va haver de treballar especialment a la descarregada per completar-lo. En aquest cas, cinquè de l’any. Per rematar l’actuació van optar pel ja clàssic 7de8, que només va portar feina a un segon i un terç de la part del quatre, que van perdre la posició i van haver de treballar-lo especialment. La rúbrica va ser un increïble Pde6 amb un segon i un terç diferents respecte l’alineació titular. En començar la motxilla d’entrada els dos castellers van haver de bregar especialment amb el moviment endavant i endarrere de l’espadat, que van acabar completant de forma titànica.

De la seva banda, els Castellers de Terrassa van ser ambiciosos d’inici, però no van tenir sort. Van provar per començar el seu primer 4de8 de l’any, però es va trencar amb dosos col·locats. La caiguda va comportar un parell de lesions i l’aturada de la diada durant uns 20 minuts per atencions sanitàries. Després van renunciar al castell de vuit per completar una actuació amb tres castells de la gamma alta de set.

Dissabte a la tarda, la Jove de Tarragona va convertir Cornudella de Montsant i la comarca del Priorat en plaça de nou gràcies al 3de9f que va plantar a la segona ronda de l’actuació de Sant Cristófol. És un castell molt especial per a la colla més enllà de l’efemèride, perquè el vincle entre tarragonins i prioratins neix el 1979 quan l’entitat, encara sense camisa ni nom, va fer-hi la seva primera actuació. Durant les últimes temporades sempre s’havia il·lusionat en portar el castell de nou i finalment aquest 2025 ho van aconseguir. Així, en una escassa setmana s’han estrenat dues noves places de nou, després que la Colla Joves Xiquets de Valls fes història a Madrid descarregant el 3de9f a la Plaza Mayor per primera vegada. La Jove va completar la seva actuació amb el 2de8f a la primera ronda (apunta a 2de9fm com a molt tard per al mes d’agost) i el 4de8a (quart de la temporada) a la tercera. Van tancar novament amb el pilar de 6, que ja han descarregat enguany en sis ocasions i és la colla que n’ha fet més aquesta temporada. En aquesta actuació també hi eren els Xiquets del Serrallo, que van destacar amb un altre 5de7 al que sembla que ja li han agafat la mida i els Brivalls de Cornudella que van fer castells de sis.