La creació artística excel·leix a Tarragona

L’artista barceloní Marc Vives s’ha endut el premi de la Biennal d’Art de la Diputació de Tarragona (BADt) 2025). La seva obra, titulada SSSSS, (sigles de Sand, Sea, Sun, Sex, Sangria) és un vídeo enregistrat per ell mateix mentre neda, parla i canta en una performance aquàtica pel litoral de la Costa Brava, oferint una mirada subjectiva, fragmentària i experiencial de la costa des del mar.

El premi es va anunciar el passat dissabte, 5 de juliol, en un acte que també va servir per inaugurar l’exposició col·lectiva que recull les tretze obres finalistes d’aquesta edició. La BADt 2025 ha rebut 232 obres (69 creacions més que en l’anterior edició) d’estils diversos emmarcats en el concepte de les arts visuals.

D’entre totes les participants, el jurat va escollir tretze finalistes que són les que s’exposen al MAMT en una mostra col·lectiva que es podrà visitar fins al 30 de novembre.

Enguany s’ha atorgat un guardó de 6.000 euros per a l’obra guanyadora i dos accèssits de 3.000 euros. En aquesta ocasió, els accèssits han estat per Sentarse en el cuadro, de l’artista Eduardo Hodgson i Atles d’escultura ceràmica per Comissariat Pictòric, de Lola Lasurt.

En el cas de Hodgson, l’artista canari ha treballat a partir de dos elements: les samarretes tèrmiques, inicialment usades per l’exèrcit americà i, amb el temps, manllevades per la societat civil per acabar convertint-se en símbol de la masculinitat; i la cadira de Breuer, que juga amb la idea de seure sobre l’aire.

‘Sentarse en el cuadro’ d’Eduardo Hodgson, guanyador d’un accèssit.Diari Més

La barcelonina Lola Lasurt, per la seva banda, ha presentat un conjunt de pintures que mostren una selecció de peces de ceràmica de diversos artistes, generant un treball on conviu la dualitat entre continent i contingut.

La resta de l’exposició la conformen deu obres més, que s’han dotat amb un premi de 600 euros, i que contribueixen, des de vessants diversos, a mostrar la creativitat artística i les noves tendències en el camp de l’art contemporani.

La Biennal d’Art és un certamen de creació artística de referència a la demarcació de Tarragona i arreu del país i de l’Estat, que va néixer ara fa 81 anys impulsada a través del Museu d’Art Modern (MAMT) de la Diputació.