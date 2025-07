El barceloní Marc Vives guanya la Biennal d'Art 2025 de la Diputació de Tarragona

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La Biennal d'Art de la Diputació de Tarragona (BADt) 2025 l'ha guanyat l'artista barceloní Marc Vives. Ho ha fet amb 'SSSSS', una peça que combina les arts escèniques amb les visuals i que reflexiona sobre el paper i les circumstàncies de la professió artística. 'Sentarse en el cuadro' de l'artista Eduardo Hodgson i 'Atles d'escultura ceràmica per Comissariat Pictòric' de l'artista Lola Lasurt també han estat reconegudes amb un accèssit.

El certamen ha comptat enguany amb 232 obres participants, 69 creacions més que en l'anterior edició. La BADt s'ha inaugurat aquest dissabte al Museu d'Art Modern de la Diputació (MAMT) i inclou les tretze obres finalistes d'aquesta edició.

Es podrà veure fins al 30 de novembre.'SSSSS' de Marc Vives és una creació audiovisual gravada pel mateix artista amb «una mirada subjectiva des de dins del mar», mentre neda i canta. L'autor ha fet servir una eina d'intel·ligència artificial per a l'edició del vídeo i de l'àudio. 'Sentarse en el cuadro' d'Eduardo Hodgson és una obra escultòrica planteja que convida «a canviar la perspectiva i la visió» dels seus elements.

Per últim, 'Atles d'escultura ceràmica per Comissariat Pictòric I: Angelina Alòs, Barbara Hepworth, María Dolores Gimeno, Juana Costa Porto i Arcadio Blasco' de Lola Lasurt és un conjunt de pintures sobre una selecció de peces de ceràmica de diversos artistes.

La BADt 2025 ha atorgat un guardó de 6.000 euros per a l'obra guanyadora i dos accèssits de 3.000 euros, i s'ha dotat amb 600 euros als treballs finalistes i seleccionades per a l'exposició col·lectiva. La Biennal d'Art va néixer fa 81 anys per «potenciar la creativitat, atraure el talent i consolidar el MAMT com a motor i aparador de noves tendències artístiques».