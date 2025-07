Uns 200 informadors ambientals garantiran l'accés responsable als rius i parcs naturals

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha presentat el dispositiu estival format per 199 informadors ambientals que es distribuiran en zones fluvials, parcs naturals i altres espais molt concorreguts. Concretament, n'hi haurà 65 repartits per zones de ribera de Girona, Catalunya Central i Tarragona, 82 de tipus itinerant a parcs naturals, i una cinquantena més a centres d'informació d'espais naturals protegits.

Per primer cop, s'incorporen informadors a espais naturals gestionats per consorcis, i que arran de la pandèmia també es van convertir en llocs molt visitats, com són les Gavarres o l'estany de Banyoles. «És important que la gent conegui la importància d'aquests entorns perquè ens ajudi a preservar-los», ha dit la consellera.