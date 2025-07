El Govern desplegarà un pla per rellançar el sector de l'avellana i incrementar el seu valor de mercat

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El Govern desplegarà el Pla de l'avellana de Catalunya 2025 – 2028 per rellançar el sector i incrementar el valor de mercat d'aquesta fruita seca. Està previst presentar-lo a la tardor amb diverses accions per garantir la continuïtat de l'avellana al Camp de Tarragona.

En una jornada de l'IRTA a Constantí, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha insistit que l'aigua regenerada de l'EDAR de Reus ajudarà al sector, molt afectat per la sequera. Després que alguns pagesos hagin posat en dubte que l'aigua de la depuradora sigui apta per l'avellana, Ordeig ha assegurat que generaran una «aigua de prou qualitat» pel cultiu. El conseller també ha vinculat la construcció de l'estació a l'aprovació dels pressupostos del 2026.

L'endemà de publicar els ajuts destinats a la recuperació dels cultius llenyosos afectats per la sequera i que permetran arrencar els avellaners morts, el conseller d'Agricultura s'ha trobat amb el sector en una jornada de l'IRTA. Ordeig ha reconegut que els productors d'avellana «han viscut tres anys molt complexos» a causa de la sequera. «L'avellana ha patit unes conseqüències del canvi climàtic com cap altre cultiu», ha indicat.

Durant la jornada s'ha presentat una plataforma per compartir i transferir coneixement sobre les necessitats hídriques de l'avellaner. Cal tenir en compte que l'avellaner és molt sensible a l'estrès hídric, tèrmic i salí, i aquesta eina estudiarà, per exemple, l'ús d'aigües residuals depurades com a font alternativa de reg. És un dels passos previs a la futura estació d'aigua regenerada de l'EDAR de Reus que ha de permetre als pagesos del Camp de Tarragona regar amb aquesta aigua i no dependre del pantà de Riudecanyes.

El conseller ha assenyalat que els experts determinaran la «qualitat» de l'aigua regenerada de la futura planta de la capital del Baix Camp. Els pagesos han posat en dubte diverses vegades que sigui apta pels avellaners a causa de l'alta conductivitat. Ordeig ha apuntat que «com més recursos d'aigua tinguem, més capacitat tindrem per generar diferents barreges i que l'aigua sigui de més qualitat». «Segur que podrem generar una aigua amb prou qualitat perquè el cultiu de l'avellana funcioni», ha continuat.

Fins ara, el Govern havia fixat el 2027 com a data de posada en marxa de les instal·lacions. «Anem tard», ha reconegut el conseller. Tot i això, el màxim responsable del Departament d'Agricultura ha vinculat el projecte de l'aigua regenerada a l'aprovació dels comptes de la Generalitat del 2026. «Aquest és un tema que s'haurà de decidir en el marc de la negociació dels pressupostos», ha avisat. «Nosaltres esperem que tots els grups polítics estiguin a l'altura i prioritzin aquesta infraestructura», ha insistit.

Pla de l'avellana

El Departament d'Agricultura ha publicat aquesta setmana una nova línia d'ajuts destinada a les inversions per a la recuperació del potencial productiu dels cultius llenyosos afectats greument per la sequera durant els anys 2023 i 2024. Està destinat a professionals del sector de petites i mitjanes explotacions agràries que han patit una pèrdua de més del 30% de la producció els darrers anys.

Paral·lelament, l'executiu de Salvador Illa treballa en el Pla de l'avellana de Catalunya 2025 – 2028. Ordeig ha dit que el presentaran al setembre a través d'un acord de Govern. «L'avellana té futur, volen un paisatge de mosaic agroforestal resilient i competitiu», ha dit el conseller.

El pla es desplegarà amb mesures dividides en cinc eixos estratègics. Entre les accions hi haurà la creació d'un hub de sanitat vegetal de la fruita seca, el finançament específic amb diverses línies d'ajuts, mesures relacionades amb la qualitat i la diferenciació de l'avellana catalana, i aspectes relacionats amb la comercialització i la promoció per millorar el mercat i la rendibilitat del sector. L'últim eix estarà enfocat a la millora de regadius i les tècniques de reg.