Els Mossos despleguen diversos dispositius per controlar els vehicles de transports de viatgers

A primera hora d'aquest divendres, efectius de l'Àrea Regional de Trànsit dels Mossos d'Esquadra, han portat a terme diversos controls coordinats amb les policies locals de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Cambrils, Salou i Vila-seca. L'objectiu ha estat el control i la inspecció a vehicles de transports de viatgers, en especial vehicles lleugers (VT i VTC).

A la Pineda, el control s'ha fet a la TV-3148 on s'han inspeccionat 2 vehicles VT, els quals han estat sancionats per infraccions en la normativa de transports. També s'han aturat 3 vehicles VTC, dels quals un ha estat multat.

A Salou, el control s'ha fet a la C-14 PQ on s'han inspeccionat 3 vehicles VT i 5 VTC. Tots ells complien amb la normativa regulada. D'altra banda, també han dut a terme un control de velocitat a la C-31b. Aquest s'ha saldat amb 643 vehicles controlats, dels quals 17 han estat denunciats per excés de velocitat. A més, un turisme VT ha estat denunciat per excés de velocitat, ja que circulava a 137 km/h en un tram limitat a 100 km/h.

Finalment, la policia autonòmica juntament amb la Policia Local de Cambrils i la Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l'Infant han fet un control a la T-312. Allí han inspeccionat 15 vehicles VT, dels quals 2 incomplien la normativa de transports i un la normativa de trànsit. També s'ha aturat un vehicle VTC.