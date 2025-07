Els Bombers reben una cinquantena d'avisos a Tarragona per la tempesta d'ahir

Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

Una tempesta d'estiu va sorprendre ahir al Camp de Tarragona provocant algunes inundacions i caigudes de branques d'arbres a la via. Aquests van ser la majoria de serveis que van haver de fer els Bombers de la Generalitat, que van realitzar una cinquantena de sortides des de les 20 fins les 22 del vespre.

D'altres municipis que també van requerir als Bombers van ser Reus, Cambrils, Vila-seca, Salou, Vallmoll, Vilavella, Constantí i Bràfim.

Dels avisos rebuts, cap és destacable. La majoria han estat per branques o arbres caiguts a la via o sobre de mobiliari urbà, mentre que d'avisos per inundacions només en van rebre 8.

Imatge d'un arbre caigut sobre un cotxe durant la tempesta.Jordi Sanvisens

Al carrer Sant Antoni Maria Claret de Tarragona una gran branca va caure damunt un cotxe aparcat. Els Bombers van actuar amb motoserres per retirar l'arbre. A escassos metres, prop de Marques de Montoliu, el vent també va fer caure un altre arbre a la vorera, per sort. sense causar danys personals.

Durant la tempesta els xàfecs van ser localment intensos amb alguna ràfaga de vent i amb acumulacions màximes de pluja que han fregat els 50 mm. La pluja va donar una treva als darrers dies marcats per la calor extrema.