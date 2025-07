L’economia tarragonina creix tot i el retard en la reactivació del sector de la construcció

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

L’economia de la demarcació de Tarragona va assolir un tercer any consecutiu d’increment en el passat exercici 2024 amb una pujada del 3,9% del VAB. Un fet que ha estat gràcies a diverses qüestions com el gran impuls que ha tingut especialment el sector serveis, les bones dades en ocupació, entre altres.

«L’any 2023 va haver-hi xifres rècord i aquest any s’han tornat a superar», va destacar la directora d’anàlisi econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona, Carme Poveda, durant la presentació de la Memòria Econòmica de Tarragona 2024 a la sala d’actes de la Cambra de Comerç de Reus.

Una de les demostracions del bon moment econòmic que viu el territori és que l’Enquesta de Clima Empresarial va mostrar que la marxa dels negocis va ser positiva en els quatre sectors representats; indústria, construcció, comerç i la resta de serveis. «Per primera vegada en els darrers quatre anys els quatre sectors mostren una marxa positiva. I sobretot destaca el sector de la indústria, que el comportament de l’any anterior va ser negatiu i passa a positiu el 2024», va comentar Poveda.

Malgrat tot, aquest balanç positiu no es tradueix en una recuperació del nombre d’empreses que van tancar durant la pandèmia, ja que es continua per sota en un 2,4%. «Ara bé, tot i perdre empreses, la demarcació de Tarragona ha augmentat el percentatge respecte al total de Catalunya. Això significa que les altres províncies van perdre més empreses. Així que la valoració no és del tot negativa», concedeix la directora d’anàlisi econòmica.

No obstant això, les variacions en el nombre d’empreses en els darrers anys no ha estat equitatiu segons els sectors i el principal perjudicat a la província ha estat la construcció que continua amb una tendència a la baixa a Tarragona, tot i que el nombre d’empreses de la construcció a Catalunya augmenta.

«Els indicadors ens mostren que la construcció no està tirant a Tarragona com a altres territoris catalans. Aleshores, podria haver-hi un cert retard en la reactivació del sector i potser s’hauria de veure com està anant tot el tema de llicències d’obres o plans urbanístics, perquè potser no va al ritme que demana el mercat», va opinar.

Rècord d’afiliats

Per un altre costat, un altre punt a favor és el nombre d’afiliacions, ja que el mercat laboral va tancar el 2024 amb un màxim històric de 323.900 afiliats a la Seguretat Social, un 1,9% més que el 2023 i un 11,4% més que el 2019. Així i tot, cal tenir en compte que està per sota de la mitjana catalana i no tots els sectors han crescut igual.

El sector agrícola va perdre treballadors i la indústria i la construcció van tenir un increment per sota de l’1%. «En aquest cas, el motor de l’ocupació de l’economia tarragonina és el sector serveis, que ha augmentat en un 2,4% i suposa un 75% del total. Per tant, en termes d’ocupació l’economia de Tarragona s’està terciaritzant», va subratllar.

Si entrem en el detall, els àmbits que més han contribuït en la pujada del nombre d’afiliacions són el sector del transport i emmagatzematge (18%), el de l’educació (15%) i el d’activitats sanitàries i serveis socials (14%). Per un altre costat, aquest augment de les afiliacions ha ajudat a la reducció de l’atur, que ha caigut en un 2,4% i se situa en un mínim històric per sota dels 40.000 aturats a la província.

«Són molt bones xifres i l’expectativa d’aquest 2025 és positiva. Els projectes d’inversions en sectors com l’agroalimentari, industrial o tecnològic segur que es traduiran en un futur en creació d’ocupació, que és molt important que sigui de qualitat», va valorar Carme Poveda en referència a projectes com la fàbrica de components de bateries elèctriques Lotte que es preveu que s’instal·li en un futur a Mont-roig del Camp.