«Instem a accelerar els tràmits per executar les obres del tramvia»

Les obres del tramvia del Camp de Tarragona avancen per la via marcada. El departament de Territori ja ha adjudicat l’execució de la primera fase, que unirà Cambrils amb Vila-seca, a les empreses guanyadores del concurs. Així, el primer lot serà per la UTE formada per Acsa, Obras e Infraestructuras i Infraestructures Trade.

El segon lot serà responsabilitat de CRC Obras y Servicios i Ingenieria y Servicios Ferroviarios. Des de la Generalitat també han confirmat que els treballs arrancaran aquest setembre i tindran un termini d’execució de vint mesos, allargant-se fins al 2028, quan està prevista la posada en funcionament del servei.

En total, els primers treballs constructius tindran un cost de 15,8 milions d’euros, als quals s’haurà de sumar altra mig milió per la direcció d’obres. Aquesta primera operació consistirà en el moviment de terres, desviament de serveis i estructures de l’antic corredor ferroviari entre Cambrils, Salou i Vila-seca. Els responsables d’aquest lot seran dues empreses catalanes amb àmplia experiència en les construccions ferroviàries a Catalunya.

El punt més singular d’aquestes obres és el pont de 112 metres de longitud que ens construirà sobre l’A-7. Aquesta infraestructura, de més d’onze milions d’euros, serà executada pels responsables del Tramvia de Barcelona a Diagonal.

Altres treballs

D’altra banda, el departament de Territori també ha anunciat que durant aquest any es licitaran la resta de treballs que complementaran la infraestructura de la primera fase del tramvia. Aquests són, essencialment, les connexions fins a les estacions Cambrils Nord i Vila-seca Universitat, als extrems del recorregut.

A més de la infraestructura ferroviària, el departament també ha de dur a terme abans de 2028 actuacions d’urbanització per integrar el tramvia als municipis que travessa. Això sí, aquests treballs no tenen encara un calendari definit.

Oliver Klein, alcalde de Cambrils, recorda que aquesta iniciativa permetrà «una major integració i cohesió urbanística sense la muralla que suposava el tren» El batlle celebra l’adjudicació i demana «accelerar tots els tràmits d’execució» per tal que «la ciutadania pugui gaudir com més aviat millor». També considera que el tramvia crearà oportunitats socials i económiques».

Des de l’Ajuntament de Salou valoren positivament que el projecte «garanteixi la plena integració al nucli urbà». Junt amb el tramvia, el municipi rebrà una inversió de 15 milions d’euros per fer realitat l’Eix Cívic, una avinguda de dos quilòmetres quadrats que integrarà vianants, zones verdes i el tramvia. L’alcalde, Pere Granados considera que la inversió suposarà «un benefici directe per Salou i la seva ciutadania».

Per a Pere Segura, alcalde de Vila-seca, l’adjudicació és «senyal que el projecte tira endavant» i espera que aviat «es puguin licitar totes les obres en conjunt». En paral·lel a la primera fase, Territori assegura estar treballant amb la segona fase, que unirà el tramvia amb Reus, Tarragona i l’aeroport de Reus. En global el projecte preveu 46 quilòmetres, 47 estacions i 9,5 milions d’usuaris.