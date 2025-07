Detenen cinc membres d'un grup criminal que robava en empreses i establiments a Catalunya

Els Mossos van localitzar la caixa forta d'un restaurant i una motxilla amb monedes al maleter del cotxe on viatjaven.Mossos d'Esquadra

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Agents dels Mossos d'Esquadra de la DIC de la Regió Policial Central amb la DIC de Ponent i Alt Pirineu i Aran han detingut cinc persones i han desarticulat un grup criminal especialitzat en robatoris amb força arreu de Catalunya.

Els investigadors els van detenir el 18 de juny in fraganti, a Gavà, gràcies al seguiment que els feien, ja en la fase final de la investigació. Quatre dels cinc membres del grup acabaven de cometre un robatori en un restaurant de Terrassa. Al cinquè el van detenir a Barcelona hores més tard.

Van aturar el seu vehicle, on hi van localitzar eines utilitzades en el robatori, a més de la caixa forta del restaurant, que contenia uns 3.300 euros, i una motxilla amb 1.900 euros en monedes procedents de la recaptació de la màquina escurabutxaques.

Els Mossos també van fer una entrada al domicili dels detinguts, a Gavà, on hi van trobar estris, roba i telèfons mòbils que els relaciona amb altres entrades a establiments i empreses. Unes hores més tard, els agents van detenir a Barcelona un cinquè component del grup.

Els detinguts van passar divendres 20 de juny a disposició del Jutjat de Puigcerdà, on es va iniciar la investigació al juliol de l'any passat per un robatori en un supermercat de la població. Es tracta de cinc homes de 47, 44, 42, 37 i 34 anys, i se'ls hi atribueixen un total de 21 robatoris amb força.

Robatoris amb força arreu de Catalunya

Les detencions són el resultat d'una investigació iniciada per una sèrie de robatoris comesos entre juliol del 2024 i el juny de 2025 en establiments comercials, empreses, restaurants, instal·lacions esportives i centres educatius distribuïts arreu de Catalunya.

Concretament, als municipis de Llançà (Alt Empordà), Cambrils (Baix Camp), Fogars de la Selva (La Selva), Mataró (Maresme), Sant Vicenç de Torelló i Centelles (Osona), Golmés i Fondarella (Pla d'Urgell), Vinebre (Ribera d'Ebre), Agramunt (Urgell), Terrassa (Vallès Occidental), Cardedeu i les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental). A més, els lladres van actuar en dues ocasions a Barcelona (Barcelonès), Puigcerdà (Cerdanya), La Garriga i Caldes de Montbui (Vallès Oriental).

Es dona la circumstància que un d'ells ja va ser detingut el 10 de març a Ponts, gràcies a un control policial, quan fugia després de robar en un càmping i una granja d'Organyà.

Els autors actuaven de nit, en grups de 4 o 5 persones. Es distribuïen els rols de la següent manera: un conductor els traslladava fins el lloc, un altre vigilava l'entorn, i dos més cometien el robatori. Solien escollir espais fàcils d'accedir i s'enduien els diners en metàl·lic de la caixa. Es calcula que, en el conjunt dels 21 robatoris, haurien arribat a sostreure uns 108.000 euros.

En el decurs de la investigació i donada l'alta mobilitat per tot Catalunya es va crear un grup conjunt entre les DIC de les regions Central, Ponent i Alt Pirineu i Aran.

Un element clau en la investigació va ser un control policial a l'agost de l'any passat, a Ripoll, quan agents de seguretat ciutadana van aturar un vehicle, amb quatre ocupants, carregats amb eines utilitzades habitualment en delictes contra el patrimoni i diferents peces de roba i elements de disfressa.

Tot i que en aquell moment no els van poder relacionar amb cap fet delictiu, l'anàlisi posterior de la roba descrita va permetre relacionar-los en els diferents robatoris d'aquesta investigació.

Un cop finalitzades les gestions d'investigació, els van poder detenir in fraganti. La investigació continua oberta per esbrinar si els detinguts poden estar implicats en altres robatoris similars.