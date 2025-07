L'atur a Tarragona i l'Ebre continua a la baixa i cau 3,56 punts respecte al juny de l'any passat

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'atur ha baixat un 3,56% al juny al Camp de Tarragona i Terres l'Ebre en comparació amb el mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). El mes passat es va tancar amb 36.585 persones a la recerca d'una feina, 1.350 menys que un any enrere. Les xifres també són millors que al maig, ja que hi ha hagut un descens de la taxa d'atur de l'1,06% i hi ha 392 persones menys sense feina. De fet, torna a ser una de les dades més baixes d'atur a Tarragona i l'Ebre des de l'estiu de 2008.

Pel que fa al nombre d'afiliats a la seguretat social, ha tornat a incrementar, fins als 364.644, un 1,3% més que el mes anterior i 4.671 afiliats més i un 2,18% més que el juny de 2024 (7.793).

De les persones que estan en situació d'atur a les comarques tarragonines i ebrenques, 36.977 persones que busquen feina, 21.588 són dones i 14.997 són homes. 2.388 aturats tenen menys de 25 anys, dels quals són 1.316 homes i 1.072 dones. El sector amb més aturats és el de serveis (25.468), la indústria i la construcció tenen xifres similars, amb 3.300 i 3.077 persones buscant feina, respectivament. I finalment, hi ha 1.333 persones aturades a l'agricultura.

Pel que fa als contractes, al mes de juny se n'han creat 24.747, 2.493 més que al maig (11,2) i 1.363 més el mateix mes de l'any passat (5,38%). 11.801 són indefinits, 1.136 (10,65%) més que el mes anterior i 277 (2,40%) més que fa un any. També incrementen els contracte temporals, 12.946 al juny. Són 1.357 (11,71%) més que al maig i 1.086 (9,16%) més que el juny de 2024.