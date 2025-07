L’Associació Hotelera de l’AEHT preveu una temporada d’estiu 2025 estable

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Associació Hotelera de l’AEHT preveu una temporada d’estiu 2025 marcada per l’estabilitat, amb xifres d’ocupació similars a les de l’any passat i un augment moderat de la despesa per persona. La tendència de les reserves d'última hora, que ja és habitual al sector, torna a ser clau per assolir les expectatives. Aquest comportament, cada cop més marcat, es veu accentuat aquest 2025 per la incertesa generada per factors com la inestabilitat política internacional.

En territoris com la Terra Alta, la Conca de Barberà o el Priorat d’ocupació es manté constant al llarg de l’any, però el client nacional ja està reservant per als mesos de juliol i agost amb una anticipació molt curta, d’entre 7 i 10 dies. Tot i les dificultats habituals dels mesos més calorosos, s’esperen xifres rècord aquest juliol. L’agost també apunta a un creixement significatiu, gràcies a la confiança en el client nacional que pren decisions a última hora.

En el cas de Tarragona ciutat es preveu una molt bona ocupació estival que fregaria el ple, durant les setmanes més fortes de la temporada.

A l’interior de les Terres de l’Ebre, els caps de setmana ja estan gairebé plens fins a mitjans d’agost, i entre setmana l’ocupació augmenta progressivament, tot i que les reserves es fan cada cop més tard. En el cas de la costa, les previsions de l’estiu són similars a les de 2024, amb molt bones ocupacions a tot el territori.

En el cas de Cambrils, es preveu una temporada similar a l’anterior, amb estades mitjanes de 5 dies. Les reserves són més last minute i la indecisió dels clients provoca canvis freqüents en les reserves.

En el cas de zones urbanes com Reus i Valls, la previsió d’ocupació es manté estable respecte a anys anteriors. Les estades continuen sent curtes, amb una gran dependència de les reserves d’última hora. Ambdues poblacions confien en el darrer trimestre de l’any, en que l’ocupació augmenta gràcies al turisme MICE.

Cal destacar, també, que el turisme cultural, enogastronòmic i sènior agafa cada cop més protagonisme i és un dels punts forts dels 130 hotels de l’Associació Hotelera de la Provincia de Tarragona. Un tipus de turisme que descentralitza la demanda, creant així ocupació els 365 dies de l’any.

Les dades del sector hostaler a nivell nacional, facilitades per Hostelería de España, reforcen aquestes previsions. Tot i un creixement més moderat de la facturació (al voltant del 5% respecte al 2024), es preveu que l’ocupació laboral assoleixi xifres rècord, superant els 2 milions de treballadors durant els mesos d’estiu.

Amb aquest panorama, la província de Tarragona es prepara per oferir als seus visitants experiències úniques en un entorn privilegiat, destacant la riquesa cultural, natural i gastronòmica de la regió.

«Aquest estiu esperem seguir consolidant un model turístic centrat en la qualitat i l’impacte positiu al territori; la venda directe als hotels va en augment, fet que denota que als establiments de l'Altra Costa Daurada cada cop hi ha menys dependència de la tour operació estival i això és reverteix positivament sobre el destí pel tipus de client que hi arriba i la major despesa que hi efectua», afirma Jordi Ferré, president de l’Associació Hotelera de l’AEHT.