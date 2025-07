Retards a les línies R14, R15 i R16 de Rodalies per incidències a la infraestructura a Vila-seca i a Reus

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Les línies R14, R15 i R16 de Rodalies de Renfe presenten retards de fins a més de mitja hora per incidències a la infraestructura a Vila-seca i al tram que va de Reus a Alcover. L'R14 està doblement afectada, amb retards superiors al quart d'hora per la incidència a Vila-seca i amb demores de més de 30 minuts per l'avaria entre Reus i Alcover.

Les línies R15 i R16 estan afectades per la primera incidència. Renfe apunta que els trens de les tres línies poden romandre aturats i incrementar els temps de recorregut en aproximar-se als trams afectats. Tècnics d'Adif treballen per solucionar les dues incidències.