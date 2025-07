Laura Roigé, distingida amb la Medalla al Treball President Macià

Publicat per Redacció ACN Creat: Actualitzat:

El Govern ha acordat concedir la Medalla al treball president Macià 2023 a 16 persones i la Placa al treball President Macià a 12 entitats. Distingeixen persones del món laboral que hagin destacat per les seves qualitats, mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals. També premien organitzacions que hagin destacat en el foment de la creació d’empreses i de l’ocupació de qualitat; responsabilitat social corporativa; igualtat d’oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar i corresponsabilitat entre dones i homes dels treballs de mercat i domèstic i de cura de persones.

Entre els guardonats hi ha la presidenta de la Cambra de Tarragona, Laura Roigé. Amb una àmplia trajectòria social, associativa i, sobretot, empresarial, la presidenta de la Cambra, ha reconegut «sentir-se molt agraïda i orgullosa d’un país que valora i reconeix l’esforç de tota una vida». El passat mes de maig, Roigé va rebre la Creu de Sant Jordi.

Altres guardonats

La Medalla al treball president Macià 2023 han estat, a títol pòstum, per a Antoni Bou Galiana, inventor del model de l’aixeta de gas ciutat o natural i l’interruptor de circuit de falla a terra, i Elena Juanola Pagès per la seva dedicació «de manera exemplar» a la seguretat i salut en el treball. També hi figuren: Jordi Camallonga Mateu, Antoni Espinal Feixas, Lluís Filella Carballo, Enrique García Echegoyen, Miquel Gotanegra Portell, Rosa Maria Puig-Serra Santacana, Elisenda Sala Ponsa, Anna Rosa Sevillano Palma, Rosa Maria Solà Alberich, Josep Maria Teixidó Botigué, Gabriel Torras Balcell, Miquel A. Torres Riera i Manel Valls Martorell.

Pel que fa a les plaques al treball a Marina Barcelona 92, el Patronal de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, la Cooperativa del Camp Sant Gaietà, Indústries Jové i Balasch i la Fundació Privada GINAC en la categoria de responsabilitat social empresarial i la Fundació Jubert Figueras i Fundació Sant Tomàs en la d’igualtat d’oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar.

També s’han reconegut la Unió, Associació d’Entitats Sanitàries i Socials; l’Institut Jaume Huguet (antiga Escola del Treball de Valls); Serradora Boix i Metall Girona en la categoria del foment de la creació d’empreses i de l’ocupació de qualitat i l’Associació d’Empreses Químiques de Tarragona en la categoria de Seguretat i Salut en el treball.