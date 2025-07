Tarragona registra 23 morts atribuïbles a la calor l'última setmana, segons l'Institut Carlos III

Vianants caminant per Lleida durant el primer dia d'onada de calor.ACN

Publicat per Redacció ACN Creat: Actualitzat:

Catalunya ha registrat 43 morts atribuïbles a les temperatures entre el 22 i el 30 de juny, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària per totes les causes (MoMo) de l'Institut Carlos III. Són les primeres del període estival, que es comptabilitza des del 15 de maig, i a aquestes alçades de l'estiu igualen les més altes fins ara, del 2022.

La sèrie històrica comença el 2015. Vuit de cada deu morts per aquest motiu els últims dies de juny són de persones de 65 anys o més. A l'Estat, segons la mateixa font, les defuncions imputables a la calor en el mateix període han arribat a 265, i en el total des del 15 de maig ascendeixen a 388, per sota del miler del 2017 o de les 885 del 2022 també en aquest punt de l'estiu.

L'Institut Carlos III atribueix en concret vuit morts diaris a Catalunya per les temperatures entre el 26 i el 28 de juny, i set més per aquest diumenge i aquest dilluns. El 22 de juny és el primer dia en què es registren decessos relacionats amb els termòmetres des de l'hivern. Les temperatures es van començar a disparar pels volts de Sant Joan, i els valors anòmals registrats a partir d'aquest cap de setmana es consideren una onada de calor.

Els morts imputables a aquest motiu en el conjunt de l'estiu podrien augmentar, ja que l'any passat, entre el 15 de maig i el 30 de setembre n'hi va haver 226 a Catalunya –i a aquestes alçades no se n'havia detectat cap–. L'especialment calorós 2022 en va sumar 582 en territori català, i 4.789 a tot Espanya, tants com cap altre any des que l'Institut Carlos III monitora la mortalitat diària.

Els 43 morts entre el 22 i el 30 de juny a Catalunya igualen els de la Comunitat de Madrid en aquest període, i superen lleugerament els 34 registrats a Galícia. Per demarcacions, a Barcelona se n'han atribuït 19, mentre que a Girona 9, a Lleida 3, i a Tarragona, 12.